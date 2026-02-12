3 peinados con chongo para mujeres amas de casa de 50 años de edad que las harán ver hermosas

La temporada de calor ha iniciado, es por ello que aquí te diremos cuáles son los 3 peinados con chongo ideales para mujeres de 50 años los cuales te harán ver hermosa y sobre todo, no tendrás que cortarte el pelo. Este tipo de estilos se pueden ocupar en cualquier ocasión, boda, fiesta infantil u otro evento social que llegues a tener.

3 peinados con chongo ideales para mujeres de 50 años

Chongo Bajo

Uno de los 3 peinados que ideal para amas de casa de 50 años y que las hará lucir hermosas es el Chongo Bajo. Este estilo se puede llevar con raya en medio o de lado, esto dependerá de lo que quiera lucir la fémina. Esta opción es una muy buena idea para eventos importantes, pero de igual forma para estar en tu casa.

Para hacerlo debes peinar tu pelo con una coleta baja, posteriormente enrollar y sujetar con una liga y pasadores; pero, si deseas darle un toque más pro, puedes apostar por soltarlo con algunos mechones al frente para que se vea un poco más estético; o bien por un acabado pulido.

Moño Alto con Efecto Messy

Otra opción que le queda muy bien a las amas de casa de 50 años, es el peinado Moño Alto con Efecto Messy. Esta opción no sólo lo pueden ocupar en eventos formales y casuales, sino también para uso diario y además te dará un aspecto elegante. El punto clave para llevar a cabo este look es texturizar el pelo con suaves ondas antes de recogerlo; de igual manera se pueden dejar unos mechones para que enmarquen tu rostro y así añadir algo de volumen para que de una apariencia más espectacular.

Chongo con Nudos

Terminamos con el Chongo con Nudos; este peinado es ideal para aquellas mujeres que optan y aman los estilos diferentes y creativos. Este look se hace al dividir el cabello en varias secciones, posteriormente se crean pequeños nudos con cada uno y se unen a un mismo chongo. Si le quieres añadir un extra a este estilo, puedes pintarte el pelo con un tono casi rubio highlights para que resalten los tonos de esta melena.