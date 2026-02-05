3 cortes de pelo para mujer de 50 a 60 años para quitar el frizz en temporada de calor de este 2026

En esta ocasión te diremos cuáles son los 3 cortes de pelo para mujeres de 50 a 60 años para quitar el frizz en esta temporada de calor del 2026. Es importante señalar que, las altas temperaturas pueden abrir y debilitar la cutícula capilar, lo cual ocasiona la pérdida de humedad interna y esto provoca que el cabello se vuelva quebradizo y seco.

3 cortes de pelo para mujer de 50 a 60 años que evitarán el frizz

Bob Invertido

El Bob Invertido es uno de los cortes ideales para mujeres de 50 a 60 años que quieren quitar el frizz. Esta opción es muy corto en la parte de atrás, pero se deja un poco largo en la parte de adelante; además es una manera para que la melena caiga más estructurada, y esto hace que se reduzca la tendencia a encresparse.

Corte con capas largas

Otra buena opción para evitar el frizz es cortarte el pelo en capas largas y suaves; a diferencia de cuando se tienen capas cortas que algunas veces favorecen el encrespamiento, este look ayuda a que se distribuya mejor el peso de la melena y para que se va uniforme, lo cual le da también mayor movilidad.

|Foto de Zura Modebadze

Blunt Recto y Pulido

El Blunt Recto y Pulido se caracteriza por contar con una línea uniforme y sin capas, esto crea un efecto de peso que mantiene el cabello controlado; entonces, al tener el pelo con la misma altura, el frizz se quita de manera efectiva; puesto que, ya no hay cabellos sueltos que quieran tener su propio camino.

|Foto de Kindel Media

¿Cómo evitar el frizz en el pelo?

Para evitar el frizz en el pelo es necesario seguir una serie de pasos: seca tu pelo suave, evita frotarlo con fuerza y presiona de manera suave con una toalla para que se absorba el exceso de agua.

También se recomienda hacer un secado al aire libre, siempre que puedas debes dejar que tu cabello se seque de manera natural y sin la necesidad de ocupar un secador. Otro tipo es mantener tu cabello hidratado, usando acondicionadores y algunas mascarillas que aportan humedad. También se recomienda no tocar de manera excesiva el pelo, ya que esto puede aumentar el frizz

Remedios caseros para evitar el frizz del pelo

Existen varios remedios caseros para evitar el frizz, y ocupar un poco de aceite de coco en el cabello seco es ideal; deja que actúe durante la noche antes de lavarlo. Algunos expertos en belleza sugieren ocupar una cucharada de miel con 2 cucharadas de yogur natural y aplicarlo en el cabello húmedo durante 15 minutos para después lavarlo; de igual forma puedes vertir un poco de vinagre con tres partes de agua, para que te sirva como enjuague tras haberte bañado.

