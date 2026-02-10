Cómo secar el pelo ondulado sin calor: El truco para definir ondas sin frizz
Lograr un cabello ondulado definido y sin frizz suele ser un desafío. Pero existe un truco para lucir una melena radiante sin dañarla con calor intenso.
Lograr un pelo ondulado definido, con movimiento y sin frizz suele ser uno de los mayores desafíos para quienes buscan evitar el uso constante de herramientas de calor. Las planchitas, secadores y rizadores pueden dar resultados inmediatos, pero a largo plazo debilitan la fibra capilar y favorecen la resequedad.
De esta manera, cada vez más especialistas en cuidado capilar recomiendan técnicas de secado natural que respetan la forma original del cabello . Una de las más populares a nivel mundial es el hair plopping: un método simple que promete ondas más marcadas, volumen controlado y menos encrespamiento. Todo sin necesidad de calor.
¿Qué es el hair plopping y por qué funciona para el pelo ondulado?
El hair plopping es una técnica de secado que consiste en envolver el cabello húmedo dentro de una tela de algodón o microfibra para que las ondas se formen de manera natural mientras el exceso de agua se absorbe sin fricción. A diferencia de la toalla tradicional, que puede generar quiebre y frizz, esta técnica mantiene la estructura de la onda intacta.
Según explica Lorraine Massey, creadora del método Curly Girl y autora del libro Curly Girl: The Handbook, el plopping permite que el cabello conserve su patrón natural, evitando que el peso del agua estire las ondas y genere encrespamiento. Estos son los pasos que hay que seguir para lucir el cabello ondulado y rizado de manera prolija.
¿Cómo hacer hair plopping para definir ondas sin frizz?: sigue estos 5 pasos
Para aplicar correctamente esta técnica, solo se necesita una tela de algodón o una toalla de microfibra y algunos productos livianos para definir ondas. Los pasos son los siguientes:
- Lava y acondiciona el cabello normalmente: es importante desenredar con los dedos o un peine de dientes anchos mientras está mojado.
- Aplica productos de definición: puede ser crema para peinar, gel o mousse, distribuidos con las manos de abajo hacia arriba (scrunch).
- Coloca la tela sobre una superficie plana: inclina la cabeza hacia adelante y apoya el cabello en el centro de la prenda o toalla.
- Envuelve el cabello como un turbante: lleva los extremos hacia atrás y átalo suavemente para que quede firme pero sin presión.
- Deja actuar entre 20 y 40 minutos: luego suelta el cabello y deja que termine de secarse al aire.