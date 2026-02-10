Cómo secar el pelo ondulado sin calor: El truco para definir ondas sin frizz

Lograr un pelo ondulado definido, con movimiento y sin frizz suele ser uno de los mayores desafíos para quienes buscan evitar el uso constante de herramientas de calor. Las planchitas, secadores y rizadores pueden dar resultados inmediatos, pero a largo plazo debilitan la fibra capilar y favorecen la resequedad.

De esta manera, cada vez más especialistas en cuidado capilar recomiendan técnicas de secado natural que respetan la forma original del cabello . Una de las más populares a nivel mundial es el hair plopping: un método simple que promete ondas más marcadas, volumen controlado y menos encrespamiento. Todo sin necesidad de calor.

¿Qué es el hair plopping y por qué funciona para el pelo ondulado?

El hair plopping es una técnica de secado que consiste en envolver el cabello húmedo dentro de una tela de algodón o microfibra para que las ondas se formen de manera natural mientras el exceso de agua se absorbe sin fricción. A diferencia de la toalla tradicional, que puede generar quiebre y frizz, esta técnica mantiene la estructura de la onda intacta.

Según explica Lorraine Massey, creadora del método Curly Girl y autora del libro Curly Girl: The Handbook, el plopping permite que el cabello conserve su patrón natural, evitando que el peso del agua estire las ondas y genere encrespamiento. Estos son los pasos que hay que seguir para lucir el cabello ondulado y rizado de manera prolija.

¿Cómo hacer hair plopping para definir ondas sin frizz?: sigue estos 5 pasos

Para aplicar correctamente esta técnica, solo se necesita una tela de algodón o una toalla de microfibra y algunos productos livianos para definir ondas. Los pasos son los siguientes:

