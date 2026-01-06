6 cortes de cabello que te harán ver más delgada del rostro y con mucho estilo

Tras unas semanas de vacaciones por las fiestas decembrinas muchas mujeres deciden iniciar el año con un cambio de look para regresar a la oficina o escuela con nueva imagen, por eso aquí te dejamos los mejores cortes de cabello que te harán ver el rostro más delgado pero sobre todo te harán sentir con mucha actitud.

Desde capas degrafiladas hasta flequillos ligeros, estos estilos pueden crear el efecto óptico de una cara más alargada y definida, sin recurrir a cambios drásticos.

Long bob con puntas desfiladas

Si eres de las que les da miedo ha llevar el cabello muy corto, te recomendamos hacerte el long bob, el cual va a la altura de los hombros, debido que las puntas quedan a la altura del rostro, estas ayudan a suavizar las facciones y genera verticalidad. Las puntas degrafiladas evitan el volumen excesivo en los laterales, ya que deshinchan visualmente el rostro.

|Pexels

Capas largas y fluidas

Sin perder el largo del cabello, puedes arriesgarte por unas capas que inicien debajo del pómulo, estas te ayudarán a afinar la zona central del rostro y dirigen la mirada hacia abajo. Son ideales para cabello medio a largo y funcionan especialmente bien en rostros redondos u ovalados.

|Pexels

Fleco de cortina

Un fleco abierto al centro y ligeramente más largo en los extremos, crea un marco favorecedor. Este flequillo divide visualmente el ancho de la frente y adelgaza la parte superior del rostro sin cubrirlo por completo.

|Pexels

Shag moderno

Si eres de las que aún no sabes si tienes el cabello chino, ondulado o quebrado porque de plano no se te acomodan esas onda y parece que todo el día andas despeinada, te recomendamos pedir el corte Shan, el cual está Inspirado en los años 70, combina capas irregulares y textura. Al concentrar volumen en la coronilla y reducirlo a los costados, genera una ilusión más estilizada.

|Pinterest

Corte en “V” o “U”

La silueta en punta, vista desde atrás, afina la melena y alarga la figura. Funciona mejor en cabellos medianos y largos, además, te ayudará a tener una melena saludable al eliminar las puntas quebradas.

|pexels

Pixie largo con laterales suaves

Uno de los cortes más arriesgados, el pixie con volumen superior y laterales pulidos crea líneas verticales que afinan. Además, marca los pómulos y estiliza el cuello.

|Pexels

¿Por qué estos cortes funcionan?

Aunque te parezca extraño, gracias a estos cortes se equilibra el rostro y hace que tenga proporciones y armonía, recuerda... menos volumen a los lados, más movimiento hacia abajo y un marco suave alrededor del rostro. Los estilistas coinciden en que los cortes con capas estratégicas y texturas ligeras ayudan a “alargar” visualmente.