¿Qué son los chochoyotes? La receta de la Chef Zahie del platillo que le dio a Luis el “Pin del Chef” en MasterChef 24/7

La gastronomía mexicana está llena de preparaciones tradicionales que han pasado de generación en generación, y una de ellas son los chochoyotes, que destacan por su textura suave y su capacidad para absorber los sabores de caldos, moles y sopas. El pasado lunes en MasterChef 24/7, Luis conquistó a los jueces con una preparación que le valió el codiciado "Pin del Chef". Esta es la receta de la Chef Zahie Téllez del emblemático platillo acompañado de frijoles negros.

MasterChef 24/7: ¿Qué son los chochoyotes?

Los chochoyotes se elaboran con masa de mazíz, señala la jueza de MasterChef México 2026. Su característica principal es la pequeña hendidura que se hace con el dedo en el centro de cada pieza antes de cocinarlas, un detalle que permite una cocción uniforme y ayuda a que absorban mejor el caldo o la salsa con la que se sirven.

De acuerdo con Larousse Cocina, reciben diversos nombres y formas dependiendo de la región de México en la que se preparen y son "bolitas hechas de masa de maíz, que se incluyen en los guisos y sopas tradicionales de muchos estados del país". Y añade que comúnmente se agregan crudas a las sopas y salsas calientes para que se cuezan y den algo de consistencia a la preparación.

Los chochoyotes se elaboran con masa de maíz.|Canva

La receta de la Chef Zahie Téllez de chochoyotes: al estilo de MasterChef México

"Frijoles, chochoyotes y un plato que sabe a México", escribió la Chef Zahie Téllez en la publicación de Instagram en la que compartió la receta de este platillo muy similar al elaborado por Luis en la gala del pasado lunes, con el que se llevó el "Pin del Chef", y que le hizo recordar al cocinero a su mamá.

Ingredientes:



1 cuch de manteca de cerdo más un extra para cocinar

¼ de masa para tortillas

2 tzas de caldo de frijol

¼ de cebolla, finamente picada

2 chiles de árbol tostados

1 hoja de aguacate seca

1 diente de ajo

500 gr de frijol negro

Sal al gusto

Para emplatar:



Queso fresco

Hojas de epazote

Aguacate

Paso a paso: así se prepara el platillo compartido de la Chef Zahie

La receta demostró que la cocina tradicional mexicana sigue siendo una de las más queridas y que lleva el estilo de MasterChef 24/7. Con ingredientes sencillos, la Chef Zahie recordó la importancia de preservar estos platillos que forman parte del patrimonio gastronómico del país, mientras Luis logró destacar con la preparación. "Guarda esta receta para cuando se te antoje algo reconfortante", añadió la jueza en su publicación.

Procedimiento, paso a paso:



Con la masa, formar pequeñas bolitas y, con ayuda de un dedo, hacer una hendidura en el centro para darles la forma de chochoyotes. En una sartén, calentar la manteca de cerdo y freír los chochoyotes hasta que estén ligeramente dorados. Retirar y colocar sobre papel absorbente. En una licuadora, colocar el caldo de frijol, la cebolla, los chiles de árbol tostados, la hoja de aguacate y el ajo. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. En una olla, agregar un poco de manteca de cerdo y verter la mezcla. Sazonar con sal y cocinar hasta que reduzca ligeramente. Incorporar los frijoles negros y dejar hervir unos minutos para que los sabores se integren. Servir los frijoles con los chochoyotes y terminar con queso fresco, hojas de epazote y aguacate. A disfrutar.

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