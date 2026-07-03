Qué hacer con los frascos de vidrio de mermelada, son un tesoro: cómo reutilizarlos para decorar el cuarto

Antes de tirar un frasco de mermelada a la basura, vale la pena detenerse un momento. El vidrio es uno de los materiales más resistentes y versátiles para reutilizar en casa, y con unos cuantos detalles puedes convertirlo en una pieza decorativa que además resulte útil. Lo mejor es que no necesitas gastar mucho dinero ni tener experiencia en manualidades para conseguir un resultado bonito.

Estas son las mejores formas para reutilizar un frasco de vidrio y decorar tu habitación para que se vea hermosa

Además de ayudarte a mantener tus accesorios organizados, estos frascos personalizados aportan personalidad a cualquier tocador o cómoda y demuestran que los objetos más sencillos pueden convertirse en auténticos protagonistas de la decoración.

