Qué hacer con los frascos de vidrio de mermelada, son un tesoro: cómo reutilizarlos para decorar el cuarto
Estas ideas convertirán un simple frasco de vidrio en el detalle que hará que tu habitación luzca mucho más bonita.
Antes de tirar un frasco de mermelada a la basura, vale la pena detenerse un momento. El vidrio es uno de los materiales más resistentes y versátiles para reutilizar en casa, y con unos cuantos detalles puedes convertirlo en una pieza decorativa que además resulte útil. Lo mejor es que no necesitas gastar mucho dinero ni tener experiencia en manualidades para conseguir un resultado bonito.
Estas son las mejores formas para reutilizar un frasco de vidrio y decorar tu habitación para que se vea hermosa
Además de ayudarte a mantener tus accesorios organizados, estos frascos personalizados aportan personalidad a cualquier tocador o cómoda y demuestran que los objetos más sencillos pueden convertirse en auténticos protagonistas de la decoración.
- Convierte los frascos en organizadores para el escritorio. Si tu escritorio suele llenarse de bolígrafos, marcadores, clips o cintas adhesivas, estos frascos pueden ayudarte a mantener todo en su lugar sin perder el estilo.
Basta con lavar bien el envase, retirar la etiqueta y personalizar la tapa. Puedes pintarla en tonos dorados, negro mate, blanco o cualquier color que combine con tu habitación. Si quieres un acabado más cuidado, añade etiquetas de pizarra o pequeñas etiquetas con el nombre de cada objeto. Además de verse ordenado, tendrás todo al alcance de la mano.
- Crea una lámpara decorativa con luces LED. Una de las ideas más sencillas y bonitas consiste en colocar dentro del frasco una tira de luces LED a pilas o un pequeño corcho luminoso. En cuestión de minutos obtendrás una lámpara con luz cálida perfecta para la mesa de noche, un librero o una repisa.
Durante la noche aporta un ambiente acogedor y, al mismo tiempo, funciona como un elemento decorativo que da un toque aesthetic sin necesidad de comprar lámparas costosas.
- Diseña floreros con un estilo artesanal. Los frascos de mermelada también pueden convertirse en floreros que decoren cualquier rincón del dormitorio.
Puedes pintar únicamente la mitad inferior con colores pastel, blanco o tonos tierra para conseguir un acabado moderno. Después, rodea la boca del frasco con cuerda de yute, listón o encaje y coloca flores secas, ramas de eucalipto o pequeños arreglos naturales. El resultado aporta calidez y hace que cualquier espacio luzca más acogedor.
- Haz portavelas colgantes para crear un ambiente cálido. Si buscas una decoración más original, utiliza alambre resistente para fabricar una pequeña asa alrededor de la boca del frasco. Después coloca una vela pequeña en el interior y cuélgalo cerca de una ventana, sobre un perchero decorativo o incluso en un balcón protegido.
Cuando cae la noche, la luz se refleja sobre el vidrio y crea un efecto muy acogedor, ideal para quienes disfrutan de los espacios con iluminación tenue.
- Transfórmalos en alhajeros. Otra excelente opción consiste en reutilizarlos para guardar anillos, aretes, pulseras o incluso pequeños accesorios de maquillaje.