Descubre que Therian eres de acuerdo con tu fecha de nacimiento
En las últimas semanas se han hecho populares las personas que se autodenominan Therian, estos son seres humanos con máscaras de animales que se perciben como animales
En las últimas semanas se han virales las personas que se autodenominan como Therians, estos seres humanos se perciben a ellos mismos como animales. Sin embargo, a diferencia de otros grupos, los Therians aseguran tener una conexión profunda, espiritual e incluso psicológica con una especie, por lo que el fenómeno ha abierto el debate sobre los límites de esta identidad. Si tú también consideras empatizar con este grupo y aún no sabes qué ser vivo eres, aquí te diremos qué therian eres de acuerdo con tu fecha de nacimiento.
¿Qué Therian eres de acuerdo con tu fecha de nacimiento?
Enero: Lobo
Febrero: Lechuza
Marzo: Ciervo
Abril: Zorro
Mayo: Gato
Junio: Delfín
Julio: León
Agosto: Caballo Salvaje
Septiembre: Oso
Octubre: Cuervo Negro
Noviembre: Pantera
Diciembre: Leopardo
¿Los Therian aparecen en la biblia?
Con la llegada de este colectivo, algunas personas se han preguntado si los Therian aparecen o son mencionados en la biblia; sin embargo, la respuesta es no; tampoco forman parte de sus enseñanzas y tampoco están o son mencionados como otro término nuevo. Lo que sí es un hecho es que, las Sagradas Escrituras utilizan a los animales como puntos teóricos como: Serpientes, Leones, Corderos entre otros.
¿Qué significa la palabra Therian?
Therian es la abreviatura directa de Therianthrope (teriantropia), la cual proviene del griego theríon que significa bestia y ántrhropos que es humano; entonces la traducción es Persona Animal o Animal Humano.
Este concepto sí aparece en mitos y leyendas y son seres que se pueden transformar de humano a animal como los hombres lobo o figuras de la mitología egipcia que tienen rasgos de animales y humanos, específicamente los dioses.
Estos seres humanos que se perciben como animales consideran su identidad animal como una parte de su ser, y no como una afición o un pasatiempo. De hecho, su popularidad se dio desde la década de los 90´s cuando aparecieron foros y grupos de internet en las que aparecían personas que se identificaban como un animal.