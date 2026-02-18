Estas son las graves consecuencias por comportarse como Therian

Las cosas siguen caminando en cuanto al fenómeno viral de los Therian. Expertos en salud mental ya hablaron y por supuesto la comedia se adueñó de las reacciones en el espacio digital. Sin embargo, una cuenta hizo un video bastante particular donde se habla de la inviabilidad de comportarse como un animal durante un tiempo prolongado. Esto pasaría con el cuerpo si lo sometes a una rutina de ese tipo.

¿Por qué podrías lastimarte severamente si eres Therian por 24 horas?

Ese es el escenario que plantea la cuenta @sorprenmente_ al indicar la inviabilidad del cuerpo humano para caminar en cuatro patas y mantener posturas que no son naturales. Por ello, durante más de un minuto se habla de lo que pasaría con el cuerpo si se trata de ser un animal por un día completo.

Como primer punto, las muñecas no son tobillos y por lo tanto recibir tanto peso tratando de usarlas como patas sería un error que costaría afectaciones severas. Por otro lado, el mismo movimiento al estilo de animales generaría dislocación en los hombros, por lo tanto dolores insostenibles.

El video también menciona el riesgo latente de estar encorvado tanto tiempo, lo que generaría que las vértebras lumbares pellizquen nervios vitales. Y si se continúa con el análisis, el cuello podría cerrarse, generando complicaciones con la tráquea, el oxígeno no entraría de manera natural al cuerpo y con consecuencia de todos los malestares… existiría un colapso general.

¿Es peligroso ser un Therian?

Este artículo rescata la postura de una explicación relacionada al ámbito físico. Dados las fisonomías y características naturales de humanos y animales, es imposible sostener una forma de vida Therian para las personas. Ya en el ámbito psicológico-emocional, donde muchos de los que practican esto se desenvuelven, un experto en la salud podría fijar su postura clínica.

Sin embargo, las tendencias siguen marcando una de las situaciones más virales de inicio del año y que seguramente será recordada en los próximos meses… si no es que se mantiene de principio a final en lo más tópico del 2026.