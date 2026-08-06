Luce unas canas con estilo con ayuda de estos cortes de pelo

Durante mucho tiempo las canas fueron ocultadas con diversos tintes para no dejar en evidencia el paso del tiempo. Sin embargo, en la actualidad cada vez son más las que optan por lucirlas sin ningún problema.

Es por esto que los especialistas trabajan en diversas técnicas para poder lucir las canas sin necesidad de pintarlas. Así es que surgen algunos peinados y cortes de pelo en los que se aprovechan los tonos plateados para obtener resultados elegantes. Aquí te dejaremos unas ideas para que potencies tu brillo y destaque tu personalidad.

¿Cuáles son los mejores estilos para lucir las canas?

Uno de los estilos más recomendados es el bob pulido porque es un clásico que aporta estructura, movimiento y un acabado elegante. Por otro lado, tenemos el pixie que es ideal para las mujeres que buscan un estilo más moderno y de poco mantenimiento.

Si lo que buscas es un corte de pelo pues también puedes inclinarte por las melenas midi que cuentan con capas suaves que brindan volumen y ligereza a los cabellos con canas.

Usa las canas con estilo. |(ESPECIAL/CANVA)

Para quienes buscan un peinado pues los especialistas recomiendan realizar los moños bajos ya que proyectan sofisticación y logran destacar el brillo natural de las canas. Otra alternativa son las ondas suaves debido a que aportan textura y un efecto luminoso para resaltar los matices del cabello. No descartes los semirrecogidos y las trenzas elegantes para obtener equilibrio.

Por último, no debes dejar de lado los accesorios como pueden ser pasadores metálicos, peinetas con perlas o broches que no restarán protagonismo al color natural del cabello. Lo importante de esto es elegir piezas para poder lucir elegante.

Estas ideas son geniales para poder lucir en cualquier evento importante que tengas. Elige el mejor estilo para ti y no dejes pasar un segundo más para lucir bella.