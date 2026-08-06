César Gastélum: paso a paso, cronología del asesinato del influencer en plena transmisión en vivo

El influencer César Gastélum fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, mientras grababa un video en vivo para sus redes sociales. Quienes seguían la transmisión quedaron impactados por lo ocurrido, y el metraje rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una amplia conversación sobre la inseguridad que se vive en el país.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado martes 4 de agosto, las autoridades han revelado nuevos detalles del caso. Ahora, sus seguidores permanecen atentos para conocer quién lo asesinó y cuál fue el móvil del ataque. Por ello, te compartimos la cronología del asesinato del influencer César Gastélum .

¿Cómo mataron al influencer César Gastélum?

Todo comenzó cuando César Gastélum y dos acompañantes realizaban una transmisión en vivo para sus redes sociales. El contenido estaba relacionado con el servicio de delivery y la comida rápida, por lo que acudieron al estacionamiento de un reconocido establecimiento de pollo frito.

El influencer y sus compañeros vestían ropa y mochilas de repartidores de comida como parte del contenido que estaban grabando para sus seguidores.

como parte del contenido que estaban grabando para sus seguidores. La situación cambió por completo cuando una motocicleta con dos hombres se acercó al lugar. Al principio permanecieron a corta distancia; sin embargo, su presencia comenzó a generar preocupación entre los creadores de contenido, quienes se mantuvieron atentos a sus movimientos.

Muere César Gastélum: el influencer fue asesinado durante un atentado en plena calle

Minutos después, la motocicleta se aproximó nuevamente y se detuvo durante unos segundos. En ese momento, uno de los hombres disparó directamente contra César Gastélum , quien murió en el lugar. Los otros dos acompañantes resultaron ilesos , de acuerdo con el reporte de las autoridades.

En ese momento, , quien murió en el lugar. , de acuerdo con el reporte de las autoridades. El miércoles 5 de agosto, el Gabinete de Seguridad federal y la Fiscalía General del Estado informaron que aún no hay personas detenidas por el crimen. Los presuntos responsables huyeron inmediatamente después del ataque , por lo que continúan las investigaciones para localizarlos.

Los presuntos responsables , por lo que continúan las investigaciones para localizarlos. Las autoridades también informaron que César Gastélum había realizado publicaciones con alusiones a un grupo delictivo, por lo que el caso es investigado bajo el protocolo de homicidio.

|Crédito: Instagram. @cesargastelum_57