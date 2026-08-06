Dónde debes poner un billete en la lámpara de sal para atraer la abundancia

Según el Feng Shui, si deseas colocar un billete en la lámpara de sal para simbolizar la abundancia, lo más recomendable es ponerlo debajo de la base o sobre la mesa donde esta se encuentra, evitando acercar el papel a la bombilla. De esta manera, la acción representa la intención de atraer prosperidad sin comprometer la seguridad del objeto ni interferir con su función decorativa.

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Es importante aclarar que el valor de este gesto radica en su simbolismo y en la creación de un ambiente ordenado y armonioso. Esto es todo lo que tienes que saber del ritual.

¿Por qué colocar un billete debajo de una lámpara de sal según el Feng Shui?

La consultora de Feng Shui Rodika Tchi explica que los objetos utilizados como símbolos de prosperidad deben integrarse de forma natural en el hogar y nunca generar desorden o afectar la funcionalidad del espacio. En sus publicaciones destaca que la intención con la que se colocan estos elementos es tan importante como el lugar elegido.

Por su parte, la maestra de Feng Shui Lillian Too, autora de The Complete Illustrated Guide to Feng Shui, señala que los símbolos relacionados con la riqueza funcionan como recordatorios de los objetivos personales cuando se ubican en áreas vinculadas con la prosperidad, como el sector sureste del mapa Bagua o un escritorio de trabajo.

Si decides incorporar un billete junto a una lámpara de sal, sigue estos consejos:



Colocarlo debajo de la base de la lámpara, sin que sobresalga demasiado.

de la lámpara, sin que sobresalga demasiado. También puede situarse sobre una bandeja decorativa donde repose la lámpara.

Mantener el billete limpio y en buen estado.

Elegir una superficie estable, preferentemente de madera o cerámica.

Ubicar la lámpara en un espacio ordenado y bien iluminado.

Rodika Tchi también aconseja evitar cubrir la lámpara con papeles u otros objetos, ya que esto puede afectar tanto la estética como la seguridad del ambiente.

¿Qué cuidados debes tener al combinar un billete con una lámpara de sal?

Más allá del simbolismo, los expertos recuerdan que las lámparas de sal requieren ciertas precauciones debido a que contienen una fuente de calor. La consultora certificada Karen Rauch Carter, autora de Move Your Stuff, Change Your Life, sostiene que los objetos utilizados dentro del Feng Shui deben contribuir a un ambiente funcional y seguro.

Por ello, cualquier símbolo de prosperidad debe ser incorporado sin obstaculizar el uso cotidiano de los espacios. Asimismo, Rodika Tchi señala que el propósito de dicha filosofía es favorecer la armonía mediante una correcta distribución del mobiliario y el uso de materiales naturales, no mediante la acumulación de amuletos.

Desde esta perspectiva, una lámpara de sal adquiere mayor significado cuando forma parte de un entorno limpio y equilibrado.

Para utilizar este símbolo de manera segura, los especialistas aconsejan:

