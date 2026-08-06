Ni maceta ni porta lápices... así puedes reutilizar tu botella de plástico

En ciertas temporadas del año y en algunas condiciones particulares de los hogares mexicanos, los mosquitos y otros insectos se vuelven una verdadera molestia. Ante eso, una botella de plástico y ciertos ingredientes serán tu salvación. Entonces, en una trampa para mosquitos de reciclaje requieres de los siguientes materiales. Diviértete y soluciona el problema de estos animalitos al mismo tiempo.

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¿Cómo hacer una trampa para mosquitos con una botella de plástico?

Como primer aspecto basta con la consecución de los siguientes ingredientes y/o materiales.

Materiales

Botella de plástico limpia de entre uno o un litro y medio

Agua tibia

3 cucharadas de azúcar

Levadura seca

Cinta adhesiva o una bolsa de plástico opaca para cubrir la botella

Elaboración de la trampa para mosquitos

Primero debes desechar la tapa y cortar 5 centímetros debajo del cuello de la botella. Es decir, debes crear un embudo.

Posteriormente crearás una mezcla con el agua, la levadura y el azúcar. Revolverás hasta que se genere un líquido homogéneo.

Coloca el líquido en la parte inferior de la botella, mientras que la parte superior cortada se coloca boca abajo dentro de la propia botella. Así fijarás ambas partes con la cinta adhesiva para evitar que se separen.

Como recomendación se encuentra el cubrir la trampa con una bolsa de plástico negra, lo cual generará un ambiente ideal para los insectos.

Solamente se indica como consejo final, que el líquido quede a la altura un poco debajo de la abertura del cuello de la botella. Con esto los insectos entrarán fácilmente… pero no será lo mismo para salir.

¿Cómo y dónde poner la trampa para insectos hecha con una botella de plástico?

Para esta oportunidad el lograr un reciclaje con la botella de plástico tiene la misión de ayudarte cuando en tu hogar se acumulan los insectos y eso genera incomodidad. Bastará con poner esta trampa en las ventanas, puertas o cerca de los botes de basura. Mantén “fresca” la mezcla y desecha el líquido de manera paulatina, pues así se obtendrá mayor efectividad para atrapar mosquitos y moscas.