Glow de verano: esta es la manera correcta de limpiar cada tipo de piel

Muchas mujeres están en busca del glow de verano para lucir impecables en esta temporada. Esta tendencia brinda una piel luminosa, fresca, hidratada y con un aspecto saludable. Es por esto que te vamos a contar cómo limpiar tu rostro para lograrlo.

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Debido a que las altas temperaturas modifican la piel pues los cuidados deben ser distintos. Así es que te en cuenta las rutinas de skincare recomendadas para tu piel con el objetivo de mantener tu rostro hidratado, protegido y con aspecto luminoso.

¿Cómo limpiar cada tipo de piel?

La limpieza suave es importante para poder eliminar el sudor, exceso de grasa, restos de productos e impurezas acumuladas en el día. Durante esta temporada se recomienda aplicar limpiadores ligeros que cuiden tu barrera cutánea y no resequen.

En el caso de las personas con piel grasa o mixta deben usar sérums con niacinamida o con ingredientes que controlen el sebo, en compañía de hidratantes en gel de rápida absorción.

Quienes tengan la piel seca se verán beneficiados con los productos que contienen ácido hialurónico, ceramidas o glicerina para que puedan mantener la humedad y prevenir la deshidratación.

Por otro lado, las personas con pieles sensibles pues es importante aplicar productos con fórmulas calmantes con ingredientes como aloe vera o centella asiática que contribuyen a disminuir el enrojecimiento y la irritación que provoca el sol. No realices exfoliaciones excesivas durante los días con radiación fuerte.

Independientemente del tipo de piel, es importante aplicar protección solar diaria. Para ello se debe usar un fotoprotector de amplio espectro SPF 30 o superior y hacer una reaplicación cada dos horas.

Por último, debes incorporar antioxidantes, como la vitamina C por la mañana y tomar mucha agua. El descanso también es importante como también llevar una alimentación equilibrada.