Luce más joven con estos colores de pelo que son tendencia en otoño/invierno

Estamos en una nueva temporada por lo que las modas van cambiando en cuanto a indumentaria, colores y estilos. El cabello no queda fuera de esto por lo que los estilistas han recomendado los mejores colores de pelo que rejuvenecen y son tendencia.

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Hay tonos que contribuyen a verte más joven por el contraste que crean con la piel por lo que se consigue un efecto antiedad muy interesante. Así, hay colores que sientan especialmente bien a partir de los 50 años.

¿Cuáles son los colores de pelo que rejuvenecen?

Beige cálido

Este es un tono que aporta luz sin ser demasiado frío ni artificial por lo que es la mejor opción. El beige cálido tiene una calidez que contribuye a suavizar las facciones y si se adapta correctamente al subtono de piel puede añadir luminosidad al rostro.

Bronde

Aquí nos encontramos con una mezcla entre el rubio y castaño que es muy favorecedor. Este tono es profundo, pero introduces zonas más claras para dar movimiento. Cabe destacar que ilumina sin borrar la base natural y tiene un mantenimiento que no es tan exigente.

Frech Highlights

Por último, tenemos las French Highlights, que aportan dimensión sin dejar marcado que te has realizado mechas. Aquí trabajas reflejos finos que se combinan con la base natural creando una luz suave sin dejar contrastes marcados. Es un estilo con profundidad, movimiento y más vida.

¿Cómo se elige el color de cabello ideal?

Si lo que quieres es rejuvenecer pues tienes que tener en cuenta que los tonos demasiado oscuros o excesivamente fríos, en cambio, pueden endurecer el rostro. El lugar donde aplicas el tono también es importante.

Los especialistas recomiendan agregar luz alrededor del rostro para despertar la mirada y suavizar las facciones, pero no debe quedar un contraste demasiado marcado.

