MasterChef 24/7: Ver EN VIVO y ONLINE la transmisión de Viernes de SALVACIÓN de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado en línea, gratis y por internet
Sigue EN VIVO el Viernes de Salvación de MasterChef 24/7 y descubre quién logrará subir al balcón antes del decisivo domingo de Eliminación.
El Viernes de Salvación llega con retos clave para los cocineros que aún buscan asegurar su permanencia en la competencia. Sigue la transmisión EN VIVO y ONLINE de MasterChef 24/7 a través de TV Azteca y no te pierdas el minuto a minuto, los mejores momentos, las críticas de los chefs y el resultado de quiénes conseguirán subir al balcón para alejarse del riesgo de eliminación.