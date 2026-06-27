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MasterChef 24/7: Ver EN VIVO y ONLINE la transmisión de Viernes de SALVACIÓN de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado en línea, gratis y por internet

Sigue EN VIVO el Viernes de Salvación de MasterChef 24/7 y descubre quién logrará subir al balcón antes del decisivo domingo de Eliminación.

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|Crédito: Masterchef 24/7

El Viernes de Salvación llega con retos clave para los cocineros que aún buscan asegurar su permanencia en la competencia. Sigue la transmisión EN VIVO y ONLINE de MasterChef 24/7 a través de TV Azteca y no te pierdas el minuto a minuto, los mejores momentos, las críticas de los chefs y el resultado de quiénes conseguirán subir al balcón para alejarse del riesgo de eliminación.

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