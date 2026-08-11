La macetas colgantes hechas con botellas de PET son un alternativa sencilla y económica que reutiliza envases de plástico para darle un toque distinto a los espacios del hogar. Con pocos materiales y un procedimiento fácil, es posible crear estos recipientes para colocar plantas sin gastar demasiado dinero.

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Además de ser un opción práctica para reciclar botellas de plástico, este tipo de maceta permite aprovechar paredes, balcones, ventanas o pequeños rincones. Sin embargo, es importante elegir plantas que se adapten bien al tamaño del recipiente y a las condiciones de luz del lugar donde serán colocadas.

¿Cómo hacer macetas colgantes con botellas de plástico?

Para comenzar, lava muy bien una botella de plástico y retira cualquier etiqueta que tenga. Una vez seca, marca con lápiz la zona que deseas cortar. Puedes hacer una abertura amplia en uno de los laterales para colocar posteriormente el sustrato y la planta.

Después, realiza pequeños orificios en la parte inferior del envase. Estos agujeros son importantes porque permiten que el agua salga después del riego y ayudan a evitar que se acumule la humedad en la raíces. También puedes hacer dos perforaciones en los extremos superiores de la botella para colocar el sistema que permitirá mantenerla suspendida.

Posteriormente, llena la botella con sustrato para plantas y coloca la especie elegida. No es necesario llenar el recipiente hasta el borde, ya que conviene dejar un pequeño espacio para facilitar el riego.

Entre las plantas que pueden adaptarse a este formato están algunas especies ornamentales de tamaño pequeño y plantas colgantes, siempre considerando sus necesidades de luz, agua y espacio para crecer.

Finalmente, cuelga la maceta en un sitio seguro y revisa periódicamente su estado para mantener la planta en buenas condiciones. Procura colocarla en un espacio donde reciba la calidad de luz necesaria y pueda desarrollarse sin inconvenientes.