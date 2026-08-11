7 códigos de luz y frecuencias de sonido que puedes usar en casa para limpiar el campo áurico

Espacios sagrados, como nuestro hogar, funcionan como una esponja energética que absorbe de manera constante los campos electromagnéticos, las tensiones diarias, y los pensamientos de habitantes y visitas. Para limpiar estas energías se requiere de frecuencias y códigos de luz especiales.

Cuando la vibración de un espacio se satura, es común experimentar una sensación de cansancio inexplicable, discusiones recurrentes, insomnio o bloqueos en los proyectos personales.

En el ámbito de la medicina vibracional y la sanación holística, limpiar el entorno físico con herramientas tradicionales es solo el primer paso; el verdadero cambio ocurre al intervenir la estructura con herramientas que disuelven las densidades del campo áurico del espacio.

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Los 7 códigos de luz y frecuencias de sonido que limpian el campo áurico

Frecuencia Solfeggio 417 Hz

Una onda de sonido que trabaja directamente sobre los traumas, las energías estancadas y las influencias negativas acumuladas en el plano astral de la casa.

Frecuencia Solfeggio 528 Hz

Ayuda a restablecer la armonía familiar, reduce los niveles de estrés de los habitantes y atrae situaciones de abundancia. Llenando el ambiente de una sensación de paz profunda.

Estos son los códigos de luz y frecuencias que limpia tu aura|krukphoto.com

Frecuencia 963 Hz

Es una onda sonora que limpia el campo áurico del hogar a un nivel superior, conectando el espacio físico con las energías más puras del cosmos.

Código sagrado 520

Se activa para abrir los caminos de la abundancia que están bloqueados por larvas astrales o envidias ambientales. Al recitar este código 45 veces consecutivas en voz alta dentro de tu hogar, sintonizas las paredes de tu casa con la frecuencia de la resolución económica inmediata.

Código sagrado 0927

Actúa como un sahumerio cuántico que remueve las energías densas dejadas por personas enfermas, visitas con intenciones dudosas o épocas de mucha angustia.

Estos códigos de luz limpian el aura de tu hogar|Pexels: ArtHouse Studio

Geometría de luz: El cubo de Metatrón

Contiene todas las formas geométricas del universo y funciona como un acelerador de partículas espirituales. Debes colocar una imagen de este símbolo en la entrada de tu hogar.

Código visual del sello de la flor de la vida

Colocar o visualizar este patrón geométrico genera una onda de forma que organiza la energía dispersa, neutraliza la contaminación y devuelve el orden biológico.

