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7 códigos de luz y frecuencias de sonido que puedes usar en casa para limpiar el campo áurico

Conoce cuáles son las frecuencias de sonido y vibraciones, así como los 7 códigos de luz que te ayudarán a limpiar el aura de tu hogar, negocio y oficina

7 códigos de luz y frecuencias de sonido que puedes usar en casa para limpiar el campo áurico
7 códigos de luz y frecuencias de sonido que puedes usar en casa para limpiar el campo áurico|Pexels: Pavel Danilyuk

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Espacios sagrados, como nuestro hogar, funcionan como una esponja energética que absorbe de manera constante los campos electromagnéticos, las tensiones diarias, y los pensamientos de habitantes y visitas. Para limpiar estas energías se requiere de frecuencias y códigos de luz especiales.

Cuando la vibración de un espacio se satura, es común experimentar una sensación de cansancio inexplicable, discusiones recurrentes, insomnio o bloqueos en los proyectos personales.

En el ámbito de la medicina vibracional y la sanación holística, limpiar el entorno físico con herramientas tradicionales es solo el primer paso; el verdadero cambio ocurre al intervenir la estructura con herramientas que disuelven las densidades del campo áurico del espacio.

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Los 7 códigos de luz y frecuencias de sonido que limpian el campo áurico

  • Frecuencia Solfeggio 417 Hz

Una onda de sonido que trabaja directamente sobre los traumas, las energías estancadas y las influencias negativas acumuladas en el plano astral de la casa.

  • Frecuencia Solfeggio 528 Hz

Ayuda a restablecer la armonía familiar, reduce los niveles de estrés de los habitantes y atrae situaciones de abundancia. Llenando el ambiente de una sensación de paz profunda.

Estos son los códigos de luz y frecuencias que limpia tu aura
Estos son los códigos de luz y frecuencias que limpia tu aura|krukphoto.com

  • Frecuencia 963 Hz

Es una onda sonora que limpia el campo áurico del hogar a un nivel superior, conectando el espacio físico con las energías más puras del cosmos.

  • Código sagrado 520

Se activa para abrir los caminos de la abundancia que están bloqueados por larvas astrales o envidias ambientales. Al recitar este código 45 veces consecutivas en voz alta dentro de tu hogar, sintonizas las paredes de tu casa con la frecuencia de la resolución económica inmediata.

  • Código sagrado 0927

Actúa como un sahumerio cuántico que remueve las energías densas dejadas por personas enfermas, visitas con intenciones dudosas o épocas de mucha angustia.

Estos códigos de luz limpian el aura de tu hogar
Estos códigos de luz limpian el aura de tu hogar|Pexels: ArtHouse Studio

  • Geometría de luz: El cubo de Metatrón

Contiene todas las formas geométricas del universo y funciona como un acelerador de partículas espirituales. Debes colocar una imagen de este símbolo en la entrada de tu hogar.

  • Código visual del sello de la flor de la vida

Colocar o visualizar este patrón geométrico genera una onda de forma que organiza la energía dispersa, neutraliza la contaminación y devuelve el orden biológico.

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