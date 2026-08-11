7 códigos de luz y frecuencias de sonido que puedes usar en casa para limpiar el campo áurico
Conoce cuáles son las frecuencias de sonido y vibraciones, así como los 7 códigos de luz que te ayudarán a limpiar el aura de tu hogar, negocio y oficina
Espacios sagrados, como nuestro hogar, funcionan como una esponja energética que absorbe de manera constante los campos electromagnéticos, las tensiones diarias, y los pensamientos de habitantes y visitas. Para limpiar estas energías se requiere de frecuencias y códigos de luz especiales.
Cuando la vibración de un espacio se satura, es común experimentar una sensación de cansancio inexplicable, discusiones recurrentes, insomnio o bloqueos en los proyectos personales.
En el ámbito de la medicina vibracional y la sanación holística, limpiar el entorno físico con herramientas tradicionales es solo el primer paso; el verdadero cambio ocurre al intervenir la estructura con herramientas que disuelven las densidades del campo áurico del espacio.
De Shakira a Sofía Vergara: famosos se unen en apoyo a Colombia tras el fuerte terremoto
Los 7 códigos de luz y frecuencias de sonido que limpian el campo áurico
- Frecuencia Solfeggio 417 Hz
Una onda de sonido que trabaja directamente sobre los traumas, las energías estancadas y las influencias negativas acumuladas en el plano astral de la casa.
- Frecuencia Solfeggio 528 Hz
Ayuda a restablecer la armonía familiar, reduce los niveles de estrés de los habitantes y atrae situaciones de abundancia. Llenando el ambiente de una sensación de paz profunda.
- Frecuencia 963 Hz
Es una onda sonora que limpia el campo áurico del hogar a un nivel superior, conectando el espacio físico con las energías más puras del cosmos.
- Código sagrado 520
Se activa para abrir los caminos de la abundancia que están bloqueados por larvas astrales o envidias ambientales. Al recitar este código 45 veces consecutivas en voz alta dentro de tu hogar, sintonizas las paredes de tu casa con la frecuencia de la resolución económica inmediata.
- Código sagrado 0927
Actúa como un sahumerio cuántico que remueve las energías densas dejadas por personas enfermas, visitas con intenciones dudosas o épocas de mucha angustia.
- Geometría de luz: El cubo de Metatrón
Contiene todas las formas geométricas del universo y funciona como un acelerador de partículas espirituales. Debes colocar una imagen de este símbolo en la entrada de tu hogar.
- Código visual del sello de la flor de la vida
Colocar o visualizar este patrón geométrico genera una onda de forma que organiza la energía dispersa, neutraliza la contaminación y devuelve el orden biológico.