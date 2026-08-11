Truco casero para quitar el sarro de la taza del baño sin químicos

El sarro en la taza del baño puede convertirse en una de las manchas más difíciles de eliminar, especialmente cuando se acumula durante varios días y forma un círculo alrededor del agua. Aunque existen productos comerciales para combatirlo, hay alternativas caseras que pueden ayudar a limpiar esta zona sin recurrir a ellos.

De Shakira a Sofía Vergara: famosos se unen en apoyo a Colombia tras el fuerte terremoto

Con algunos ingredientes que suelen estar disponibles en casa es posible reducir la acumulación de sarro y recuperar la apariencia de la taza del baño. Este método destaca por ser sencillo de aplicar y puede ser una opción para quienes buscan mantener el baño limpio sin gastar de más en productos especializados.

¿Cómo quitar el sarro de la taza del baño sin químicos?

El círculo de sarro en la taza del baño aparece cuando el agua, que contiene minerales como el calcio y el magnesio, se evaporan y deja residuos adheridos a la porcelana. Con el tiempo, estas marcas pueden endurecerse y resultar más difíciles de retirar, pero existen alternativas caseras que pueden facilitar la limpieza sin recurrir a productos comerciales.

Una opción es utilizar bicarbonato de sodio, que funciona como un abrasivo suave sobre los residuos minerales. Para aplicarlo, basta con evaporarlo dentro de la taza, agregar una gotas de jabón líquido para platos y frotar la superficie con el cepillo del baño. Después, es importante enjuagar bien para evitar que quede un película turbia sobre la porcelana.

Otra alternativa es el vinagre blanco, que contiene ácido acético y puede ayudar a disminuir los depósitos de carbono de calcio presentes en el sarro. En este caso, se recomienda aplicarlo directamente sobre las zonas afectadas, tallar con el cepillo y posteriormente jalar la palanca.

Es importante recordar que el vinagre y el bicarbonato deben utilizarse por separado, ya que mezclarlos se neutralizan. Tampoco deben combinarse con cloro, pues pueden generarse gases tóxicos. Además, estos métodos ayudan a limpiar, pero no sustituyen la desinfección.