6 diseños de uñas estilo obras de arte para lucir aesthetic y muy sofisticada: paso a paso
Estos estilos de manicura crean una composición inspirada en pintura, color y formas abstractas
La tendencia de uñas en este 2026 cambió, ya que dejaron de limitarse a un tono, por lo que las mujeres optan por llevar diseños con líneas, degradados, texturas y pequeñas ilustraciones. Asimismo, estas 6 ideas de estilo son obras de arte para lucir aesthetic y muy sofisticada, las cuales puedes combinar con estos 4 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 50: son ideales para verano.
La ventaja de estos estilos es que pueden adaptarse a una manicura casera. Para conseguir trazos finos, basta con utilizar un pincel. Mientras que para difuminar los colores funciona mejor una esponja pequeña o un pincel de punta suave. Una de las técnicas es la de acuarela, ya que utiliza esmaltes diluidos para crear transiciones suaves entre tonalidades, como lo son estos colores para maquillar los ojos caídos y pequeños en la piel madura para que luzca suave y con más vida.
Los 6 diseños de uñas estilo obras de arte
1. Cuadro abstracto en nude:
- Aplica dos capas de esmalte nude
- Dibuja 4 manchas asimétricas
- Añade líneas negras muy delgadas entre algunas figuras
- Incorpora pequeños puntos blancos
- Sella con una capa de brillo.
2. Tipo mármol con detalles metálicos:
- Pinta las uñas con una base blanca o marfil
- Traza líneas curvas en gris
- Difumina algunos segmentos con un pincel fino
- Agrega pequeñas líneas doradas
- Termina con top coat transparente.
3. Acuarela con flores:
- Utiliza una base blanca, translúcida o rosa muy claro
- Coloca pequeñas cantidades de 3 colores
- Difumina los bordes con una esponja o pincel
- Añade algunos trazos blancos para crear profundidad
- Aplica una capa brillante al final.
4. Mini flores:
- Aplica una base nude
- Coloca cinco pequeños puntos alrededor de un centro
- Une los puntos para formar pétalos
- Dibuja hojas verdes con un pincel fino
- Añade un pequeño punto dorado en el centro.
5. Efecto galería:
- Aplica una base rosada o translúcida
- Marca una punta fina con un color intenso
- Añade una segunda pincelada en otro tono
- Coloca un pequeño detalle metálico
- Sella todo con brillo.
6. Cuadro con puntos y trazos:
- Aplica una base blanca o crema.
- Coloca pequeños trazos de lavanda y azul.
- Añade puntos amarillos y rosas.
- Repite algunos colores para unir visualmente el diseño.
- Finaliza con top coat.