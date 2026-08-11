La tendencia de uñas en este 2026 cambió, ya que dejaron de limitarse a un tono, por lo que las mujeres optan por llevar diseños con líneas, degradados, texturas y pequeñas ilustraciones. Asimismo, estas 6 ideas de estilo son obras de arte para lucir aesthetic y muy sofisticada, las cuales puedes combinar con estos 4 tintes de pelo que iluminan el rostro y quitan años después de los 50: son ideales para verano.

La ventaja de estos estilos es que pueden adaptarse a una manicura casera. Para conseguir trazos finos, basta con utilizar un pincel. Mientras que para difuminar los colores funciona mejor una esponja pequeña o un pincel de punta suave. Una de las técnicas es la de acuarela, ya que utiliza esmaltes diluidos para crear transiciones suaves entre tonalidades, como lo son estos colores para maquillar los ojos caídos y pequeños en la piel madura para que luzca suave y con más vida.

Los 6 diseños de uñas estilo obras de arte

1. Cuadro abstracto en nude:



Aplica dos capas de esmalte nude

Dibuja 4 manchas asimétricas

Añade líneas negras muy delgadas entre algunas figuras

Incorpora pequeños puntos blancos

Sella con una capa de brillo.

6 diseños de uñas estilo obras de arte para lucir aesthetic y muy sofisticada: paso a paso|IA

2. Tipo mármol con detalles metálicos:



Pinta las uñas con una base blanca o marfil

Traza líneas curvas en gris

Difumina algunos segmentos con un pincel fino

Agrega pequeñas líneas doradas

Termina con top coat transparente.

3. Acuarela con flores:



Utiliza una base blanca, translúcida o rosa muy claro

Coloca pequeñas cantidades de 3 colores

Difumina los bordes con una esponja o pincel

Añade algunos trazos blancos para crear profundidad

Aplica una capa brillante al final.

4. Mini flores:



Aplica una base nude

Coloca cinco pequeños puntos alrededor de un centro

Une los puntos para formar pétalos

Dibuja hojas verdes con un pincel fino

Añade un pequeño punto dorado en el centro.

5. Efecto galería:



Aplica una base rosada o translúcida

Marca una punta fina con un color intenso

Añade una segunda pincelada en otro tono

Coloca un pequeño detalle metálico

Sella todo con brillo.

6. Cuadro con puntos y trazos:

