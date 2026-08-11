Los psicólogos coinciden: así es la personalidad de las personas que guardan los tickets de las compras

Hay personas que son muy meticulosas y deciden llevar el control de todo lo que hacen para que no se les escape ningún detalle y evitar complicaciones. En este caso, hay que mencionar a las personas que al finalizar una compra en el mercado o en el almacén guardan el ticket de compras por varios años y que esto puede tener una explicación. En relación a esto, la psicología se encargó de explicar el significado y que ventajas y desventajas puede tener este comportamiento.

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A la hora de realizar algunas compras, hay personas que luego de recibir el ticket de lo que gastaron, deciden guardarlo en su cartera y que quede ahí durante varios días y que lo terminan botando a la basura en los días posteriores. Sin embargo, hay quienes prefieren almacenarlo para poder llevar un control de lo que se gastó, hacer una comparación de precios y comprobar qué es lo caro y lo barato.

Siguiendo esta misma línea, guardar un ticket puede tener varias ventajas para muchas personas, ya que comprobarán cuáles serán los precios de los productos almacenados, chequear cómo estaban en otros lugares u otros años, pero también sus desventajas, debido a que por la suba constante de precios, es difícil poder seguir un control exhaustivo.

Esto llevó a la psicología a explicar el significado que alguien guarde por mucho tiempo los tickets de compra.

Qué significa que una persona guarde los tickets de compra, según la psicología

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas en psicología, aquellas personas que guardan las boletas de compra tienen la necesidad de reflexionar acerca de lo que adquirieron o que consideran tenerlo durante un gran tiempo puede servir como prueba si es necesario realizar algún tipo de reclamo. Además, aseguraron que es visto como un método de organizar las cuentas domésticas y llevar lo que se gastó.

Cuándo puede ser un problema almacenar los tickets

Por otro lado, los especialistas en psicología coincidieron que la necesidad de almacenar un ticket de compra puede relacionarse con un intento por controlar el entorno y tener mayor seguridad frente a imprevistos y es algo normal. Sin embargo, cuando esa boleta permanece guardada durante muchos años, puede que sea un acto inconsciente ante alguna situación extrema.