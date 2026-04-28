Esta es la manera perfecta de limpiar tu colchón para eliminar los ácaros
Estos arácnidos suelen causar problemas en la salud por lo que debes eliminarlos por completo.
Los ácaros suelen estar en los colchones, aunque no se pueden ver a simple vista. Estos pequeños son parientes de las arañas y se alimentan de la piel muerta que las personas o mascotas desprenden.
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Eliminar los ácaros puede ser sencillo y es importante que se realice ya que causan alergias respiratorias, dermatitis, entre otras complicaciones para la salud. Aquí te vamos a contar cómo puedes quitarlos de tu colchón.
¿Cómo eliminar los ácaros del colchón?
Los pasos para eliminar los ácaros del colchón son:
Aislar el colchón con fundas antialérgicas
Este es un paso importante contra los ácaros ya que evitan que se instalen en el colchón o almohada. Utiliza estas fundas para colchones, box springs y almohadas. El material es un tejido de trama apretada o plástico hermético con cierre de cremallera, impiden que los ácaros puedan colonizar el interior del colchón o escapar de él.
Lavar la ropa de cama semanalmente en agua caliente
El segundo consejo es el de lavar la ropa de cama incluyendo sábanas, fundas de almohada, mantas y edredones, semanalmente en agua caliente a 130°F (unos 54°C) y secarse en secadora caliente.
Controlar la humedad ambiental por debajo del 50%
Los ácaros absorben la humedad del ambiente por lo que tu casa debe mantener los niveles óptimos que sería entre 30% y 50%. Se sugiere usar un deshumidificador o aire acondicionado para lograr este objetivo.
Aspirar correctamente con filtro HEPA y cambiar la técnica de limpieza
Aspirar no elimina por completo a los ácaros ni a los alérgenos. Es por esto que se recomienda usar una aspiradora con filtro HEPA (filtro de partículas de aire de alta eficiencia) o una bolsa de microfiltro de doble capa.
Rediseñar el dormitorio eliminando alfombras y cortinas
Se deben eliminar las alfombras de pared a pared siempre que sea posible. Si se desea mantener algo de calidez en el suelo, se pueden usar alfombras pequeñas (tapetes) que se puedan lavar regularmente en agua caliente o llevar a la tintorería.
Por otro lado, debes reemplazar cortinas de tela por persianas o tratamientos de ventanas que no acumulen polvo.