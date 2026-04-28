Esta es la manera perfecta de limpiar tu colchón para eliminar los ácaros

Los ácaros suelen estar en los colchones, aunque no se pueden ver a simple vista. Estos pequeños son parientes de las arañas y se alimentan de la piel muerta que las personas o mascotas desprenden.

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Eliminar los ácaros puede ser sencillo y es importante que se realice ya que causan alergias respiratorias, dermatitis, entre otras complicaciones para la salud. Aquí te vamos a contar cómo puedes quitarlos de tu colchón.

¿Cómo eliminar los ácaros del colchón?

Los pasos para eliminar los ácaros del colchón son:

Aislar el colchón con fundas antialérgicas

Este es un paso importante contra los ácaros ya que evitan que se instalen en el colchón o almohada. Utiliza estas fundas para colchones, box springs y almohadas. El material es un tejido de trama apretada o plástico hermético con cierre de cremallera, impiden que los ácaros puedan colonizar el interior del colchón o escapar de él.

Lavar la ropa de cama semanalmente en agua caliente

El segundo consejo es el de lavar la ropa de cama incluyendo sábanas, fundas de almohada, mantas y edredones, semanalmente en agua caliente a 130°F (unos 54°C) y secarse en secadora caliente.

Controlar la humedad ambiental por debajo del 50%

Los ácaros absorben la humedad del ambiente por lo que tu casa debe mantener los niveles óptimos que sería entre 30% y 50%. Se sugiere usar un deshumidificador o aire acondicionado para lograr este objetivo.

Evita enfermedades.

Aspirar correctamente con filtro HEPA y cambiar la técnica de limpieza

Aspirar no elimina por completo a los ácaros ni a los alérgenos. Es por esto que se recomienda usar una aspiradora con filtro HEPA (filtro de partículas de aire de alta eficiencia) o una bolsa de microfiltro de doble capa.

Rediseñar el dormitorio eliminando alfombras y cortinas

Se deben eliminar las alfombras de pared a pared siempre que sea posible. Si se desea mantener algo de calidez en el suelo, se pueden usar alfombras pequeñas (tapetes) que se puedan lavar regularmente en agua caliente o llevar a la tintorería.

Por otro lado, debes reemplazar cortinas de tela por persianas o tratamientos de ventanas que no acumulen polvo.