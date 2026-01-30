Existe un método ancestral que ayuda a combatir las uñas frágiles y que te duren más que muy pocas mujeres conocen. La manicura japonesa es la mejor técnica para ello, ya que no solo se trata de poner un esmalte, pues la nutre y fortalece desde la raíz. Estos son los 9 diseños en fucsias que te encantarán: quedan bien en cortas y largas.

De acuerdo con un artículo del portal Essie, la manicura japonesa no busca cubrir imperfecciones, sino mejorar la salud de las uñas a largo plazo, pues combate lo quebradizo y amarillento con productos 100% naturales, como lo son la cera de abejas, polvo de origen marino o aceite de sésamo. Conoce estos 8 modelos que combinan con todo y te quedarán perfectas en almendradas o cuadradas.

Manicura japonesa: el método que deberías intentar y que hará que te duren más las uñas|Pinterest

Lo mejor de esta técnica ancestral es que los resultados son al instante, ya que a la primera sesión o aplicación tus uñas lucirán más fuertes y brillantes al recuperar su buen estado. Con ello, volverás a lucir unas manos impecables, sin necesidad de esconderlas.

Pasos a seguir para lograr un manicura japones perfecto

Este método lo puedes hacer tú misma, sin necesidad de acudir a la estilista o manicurista y gastar cientos de pesos. Aunque para ello, debes seguir unos cuantos pasos, nada del otro mundo y, sobre todo, comprar ciertos productos que necesitarás para lograrlo.



Preparar las uñas: Retirar esmalte, limar y darle forma a la uña.

Retirar esmalte, limar y darle forma a la uña. Exfoliación : A fin de remover las células muertas y preparar la uña

: A fin de remover las células muertas y preparar la uña Pasta de cera de abeja : Aplicar por toda la uña con movimientos circulares, enfocándose más en la cutícula

: Aplicar por toda la uña con movimientos circulares, enfocándose más en la cutícula Pulir: Después de aplicar el producto, se debe poner polvo de origen marino sobre la uña, la cual aporta brillo y hace que duren más.

Cabe destacar que el artículo refiere que a cada uno de los procesos se le debe dar un tiempo considerado, a fin de que cada producto natural sea absorbido por la uña y cumpla con su función de eliminar esas uñas amarillentas y quebradizas.