Mantequilla de maní: todos sus beneficios para la salud y cómo comerla correctamente

No hay dudas de que una alimentación balanceada trae aparejado grandes beneficios para la salud de las personas. Por lo general, son los productos que nos ofrece la naturaleza los que le aportan al organismo minerales, vitaminas y otros importantes nutrientes.

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En este marco, hoy destacamos al maní como un superalimento altamente nutritivo y una fuente de energía excepcional, según el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. Esta entidad precisa que su impresionante perfil nutricional incluye proteínas, grasas saludables y fibra, lo que no solo promueve la salud del corazón.

Beneficios de la mantequilla de maní

Desde la Cámara Argentina del Maní (CAM) remarcan que este alimento ha sido catalogado como superalimento por los beneficios para la salud asociados a su consumo frecuente. En este marco, su consumo en forma de mantequilla ha dado lugar a investigaciones que revelan que entre sus beneficios más importantes se destaca que promueve la salud cardiovascular al regular el colesterol y la presión arterial.

Por otro lado, los expertos afirman que la mantequilla de maní, por su contenido de fibra y reducida cantidad de carbohidratos, contribuye a controlar la glucemia en sangre y a prevenir la diabetes tipo 2.

Cómo comer la mantequilla de maní

Cuando se habla de los alimentos que benefician a nuestra salud no solo se hace referencia a su perfil nutricional, sino que hay que tener en cuenta cuál es la mejor manera de consumirlos. En cuanto a la mantequilla de maní, los nutricionistas recomiendan optar por versiones 100% naturales elaboradas únicamente con maní tostado, evitando las opciones industriales con azúcares añadidos u aceites hidrogenados.

Debido a su elevada densidad calórica (alrededor de 190 calorías por cada dos cucharadas), advierten que la mantequilla de maní debe ingerirse moderando la porción diaria según las necesidades energéticas individuales de cada persona. Además, precisan que debe acompañarse con fuentes de vitamina C ya que al contener ácido fítico, esta puede obstaculizar la absorción de minerales como el hierro y el zinc.

