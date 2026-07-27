Poncho Cadena: cuál es el nivel de estudios del chef de MasterChef 24/7

El chef Poncho Cadena es uno de los jueces más populares de MasterChef 24/7 gracias a su carisma y a la forma en la que se comunica con los participantes. Su trayectoria profesional ha despertado el interés de miles de seguidores del reality culinario, quienes se preguntan qué estudió y cómo logró convertirse en uno de los chefs más reconocidos de México.

Se sabe que Poncho Cadena, cuyo nombre real es Alfonso Cadena Rubio, estudió inicialmente la carrera de Diseño Gráfico en una reconocida universidad de Guadalajara. Aunque él y su familia son originarios de Hermosillo, Sonora, encontraron en la Perla Tapatía una oportunidad para establecerse y desarrollar nuevos proyectos.

Poncho Cadena tiene 54 años y su carrera inició en algo completamente diferente a la gastronomía.|(Instagram Poncho Cadena)

Sin embargo, su pasión por la cocina terminó marcando el rumbo de su carrera profesional. Después de graduarse en Diseño Gráfico, decidió ampliar sus conocimientos culinarios en Pacific Culinary Arts, en Canadá, donde comenzó su formación especializada en gastronomía.

Fue entonces cuando descubrió su verdadera vocación y comenzó a adquirir experiencia en restaurantes internacionales, perfeccionando su técnica y desarrollando un estilo propio que más tarde lo distinguiría dentro de la cocina mexicana contemporánea.

¿Cómo se hizo famoso Poncho Cadena?

Poncho Cadena, quien recientemente celebró su cumpleaños número 54 , viajó por Europa para enriquecer su experiencia gastronómica. Según Canal Cocina de España, fue durante esa etapa cuando desarrolló su concepto de cocina de autor mexicana con fusión, propuesta que posteriormente llevó a sus propios restaurantes. Más adelante dio el salto a la televisión al participar en reconocidos realities culinarios y, hasta el momento, ha formado parte de cuatro ediciones de MasterChef como juez.

El chef Poncho Cadena es un digno capitán, que sabe perder

¿Cuáles son los restaurantes de Poncho Cadena en México?

Los restaurantes de Poncho Cadena se encuentran en distintos destinos de México y reflejan su propuesta de cocina de autor con influencias internacionales. Estos son algunos de los más conocidos: