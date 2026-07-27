Cómo reemplazar la clásica colección de termos y botellas con estas 4 ideas que optimizan cualquier alacena

Los termos reutilizables son una excelente alternativa para contaminar menos y ahorrar dinero, pues como su nombre lo dicen, pueden lavarse y quedan listos para usarse todos los días. Sin embargo, hay ocasiones en las que van acumulándose poco a poco y se vuelven un tipo de colección en la alacena, lo que inevitablemente afecta la organización y requiere de soluciones prácticas para que no los espacios no se vean tan amontonados.

Las mejores 4 opciones para cambiar los termos de tu colección y que siga siendo funcional