Cómo reemplazar la clásica colección de termos y botellas con estas 4 ideas que optimizan cualquier alacena
Si los termos se están volviendo un problema porque ya tienes toda una colección, entonces necesitas modelos para organizar tu cocina fácil y rápido.
Los termos reutilizables son una excelente alternativa para contaminar menos y ahorrar dinero, pues como su nombre lo dicen, pueden lavarse y quedan listos para usarse todos los días. Sin embargo, hay ocasiones en las que van acumulándose poco a poco y se vuelven un tipo de colección en la alacena, lo que inevitablemente afecta la organización y requiere de soluciones prácticas para que no los espacios no se vean tan amontonados.
Las mejores 4 opciones para cambiar los termos de tu colección y que siga siendo funcional
Botellas plegables de silicona. Si te niegas a deshacerte de las botellas por completo, entonces lo que necesitas son unas botellas plegables de silicona que no quiten espacio cuando estén guardadas. Se trata de modelos que conservan la forma tan práctica que las caracteriza para guardar líquidos, pero que cuando están vacías pueden comprimirse en un instante.
- Dispensadores de vidrio para bebidas. En lugar de tener una colección con varios termos pequeños para poner los líquidos no perecederos, apuesta por unos dispensadores de vidrio herméticos que se pueden poner en la alacena, en la barra de la cocina o hasta en el refrigerador. Una ventaja que tienen es que son muy resistentes, así que es una inversión que vale la pena.
Botellas XL de acero inoxidable. Uno de los aspectos que no siempre son tan bueno sobre los termos, es el hecho de que por más que tengas muchas piezas en tu colección, de nada sirve si los tamaños son poco prácticos y no puedes guardar grandes cantidades de líquido. En estos casos, la solución son las botellas extra grandes de acero inoxidable que no ocupan mucho espacio en la alacena o en el refri.
- Jarras apilables con tapa. Una de las tendencias en organización que están tomando fuerza en este 2026, son las jarras que se pueden apilar para mantener impecable la decoración. Estos diseños que reemplazan a una colección de termos, vienen en forma triangular o rectangular para un almacenamiento estratégico y con tapas de colores para identificarlas fácilmente.