Julio y Nora triunfan en la noche de trivia de MasterChef 24/7, ¿qué fue lo que ganaron?

La gala de salvación de MasterChef 24/7 tuvo más de un giro (literalmente) inesperado, pues la mayoría de los participantes cocinaron esta noche por un par de codiciados premios. ¿De qué se trató y qué fue lo que estuvo en juego? Te invitamos a conocerlo a continación.

Luego de que Carmen decidiera darle otra oportunidad a Nora para luchar por su salvación y así evitar el próximo domingo de eliminación, la portadora del Pin del Chef tuvo la encomienda de formar a los concursantes (tuvieran mandil negro o no) en parejas con el fin de participar en una trivia que puso a prueba sus conocimientos gastronómicos.

Después de que Ixdit quedara fuera del reto por no ser elegida por Carmen, Claudia Lizaldi le compartió a los cocineros que la pareja ganadora tendría como premio una videollamada con sus seres queridos, así como la posibilidad de vetar un platillo para que no fuera degustado por los paladares más exigentes de México; sin embargo, todos estarían atados espalda con espalda y tendrían que girar constantemente para alternar el procedimiento del platillo y la posibilidad de responder las preguntas.

Tras un intenso reto en el que tuvieron que preparar masas quebradas y una difícil serie de preguntas culinarias, Julio y Nora consiguieron tres puntos, por lo que se convirtieron en los ganadores de la trivia y ganaron el derecho a la codiciada videollamada. Más adelante, el cocinero triunfador decidió bloquear la propuesta de Jazmín para que no fuera degustada por los Chefs del reality show.

Al final de la primera degustación, los Chefs determinaron que Lancer subiera al balcón, por lo que aseguró su permanencia en el reality show por otra semana más.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al noveno eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Emmanuel, Flor, Camila y Nora; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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