La educación de los hijos es fundamental para que puedan ser inteligentes y poder tener un buen futuro, y que no sólo les permitirá incorporar conocimientos de todo tipo, sino que podrán ir desarrollando diversas habilidades que estimularán su crecimiento y desarrollo. Además, cada vez son más que los padres que quieren lo mejor para sus hijos, y eligen colegios que sean catalogados como buenos, y en el último tiempo, se ha popularizado el colegio Montessori y que enviarlo a esta institución tiene una serie de beneficios y ventajas, como las cinco que vamos a repasar.

“Lo busqué por todos lados": Flor está muy preocupada porque perdió este objeto que necesita para la final de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Las clases en México comenzarán este lunes 31 de agosto para todos los niveles educativos, por lo que los niños regresarán a sus colegios y se reencontrarán con sus compañeros. Pero, hay padres que todavía están dudando de donde enviar a sus hijos para que puedan acceder a una buena educación y para eso hay ciertos colegios que son los más buscados.

¿Qué es el colegio Montessori?

¿Escuchaste hablar alguna vez del Colegio Montessori? Se trata de un centro educativo que sigue el método pedagógico creado por la médica y educadora italiana María Montessori a inicios del siglo XX y que se centra en el desarrollo natural, la autonomía y el aprendizaje activo del alumno. Por este motivo, es que si tienes pensado enviar a tu hijo a este lugar, deberías saber cuáles son las cinco ventajas.

5 ventajas de enviar a tu hijo a un colegio Montessori