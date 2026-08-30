Los expertos coinciden: esto es lo que pasa si usas manzanilla en exceso en el cabello

Son muchas las mujeres que deciden realizarse algunos tratamientos en el cabello para el cuidado del mismo, teniendo en cuenta que les permitirá tenerlo más suave, libre de imperfecciones, como así también porque les servirá para ocultar canas. Para eso, es que se aplican no sólo tintes sino que van cambiando en cuanto al corte de cabello. En este caso, si hay algo que utilizan con frecuencia es la manzanilla y los especialistas compartieron lo que sucede si utilizas demasiado este producto.

Hay mujeres que en lugar de acudir a las peluquerías, prefieren hacerse un tratamiento capilar desde la casa, y es que prefieren ahorrar dinero en estos centros de estética para teñirse o emplear productos naturales que son más baratos. Una de las técnicas más usadas por las mujeres es la aclaración del cabello que se usará con diversos tintes, pero hay quienes buscan opciones más naturales.

Uno de los productos más utilizados para la aclaración del cabello es la manzanilla, y es una planta que esconde una gran cantidad de beneficios, pero que hay que saber cómo usarla porque un uso excesivo puede ser grave para el cuero cabelludo.

Cuáles son los beneficios de la manzanilla en el cabello

Entre los beneficios de la manzanilla, hay que decir que tiene un efecto luminoso con mechones más claros que captan la luz; dan un resultado gradual y respetuoso con la fibra circular, logra un aspecto natural, hidrata y nutre evitando que el pelo se encrespe, entre otros.

Cuáles son los riesgos de usar manzanilla en exceso en el cabello

Sin embargo, más allá de los beneficios que puede llegar a tener la manzanilla para la aclaración del cabello, los especialistas coinciden en que no es recomendable sustituir productos capilares específicos que cuidan el pelo por remedios generales como la manzanilla, y usarla de forma continua tendrá severas consecuencias para el cuero cabelludo, ya que no sustituye del todo a los productos capilares que son formulados específicamente para cada tipo de pelo.