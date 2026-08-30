MasterChef 24/7: qué es el confitado en la carne y cómo hacerlo para que quede en su punto

Hacer el corte de carne perfecto es un proceso que requiere de mucho cuidado y seguir los pasos correctos para obtener resultados exquisitos. Y de las técnicas que los cocineros de MasterChef 24/7 convirtieron en sus preferidas, es la del confitado, que ayuda a darle a las proteínas una textura suave y conserva la jugosidad en cada mordida.

Esta preparación consiste en cocinar la carne lentamente a baja temperatura, generalmente sumergido en materia grasa como aceite o manteca, dependiendo del platillo que se tenga en mente. No se trata de una fritura profunda ni se pretende dorar rápidamente la carne, sino que el chiste es irla cocinando de manera gradual para alcanzar la consistencia deseada.

Confitar la carne es un proceso que requiere de paciencia|Freepik

¿Cómo confitar la carne para que quede deliciosa? Los tips imperdibles para una comida al estilo MasterChef 24/7

Si quieres elevar tus recetas y para lucirte con un exquisito corte de carne confitado, el primer paso consiste en sazonar al gusto, ya sea con sal, ajo, pimienta o hierbas aromáticas. En el sartén elegido, que preferentemente debe tener buena profundidad, hay que agregar la materia grasa a ocupar y poner a fuego medio para que se caliente.

La grasa es muy importante para la carne confitada|Freepik

Luego se tiene que incorporar la carne y cubrirla, cambia a fuego bajo para que la grasa no se queme y la carne pueda ir adquiriendo la cocción deseada. El tiempo que se tiene que dejar, depende las porciones y el término que se busque obtener, que puede ir de término medio hasta bien cocido.

El secreto que los cocineros de MasterChef 24/7 dominaron para que el confitado de carne quede exquisito

La clave del confitado perfecto está en evitar las prisas y dedicarle el tiempo necesario a la preparación. Además, es muy importante mantener la grasa a baja temperatura para que el calor contribuya a la cocción, todo mientras que la carne conserva humedad y desarrolla una textura mucho más suave y que prácticamente se deshaga con cada corte, ya sea que vaya a servirse sola o si formará parte de una preparación. Por lo que una buena alternativa es empezar con este paso y darle tiempo de cocción mientras se preparan los complementos, justo como los cocineros de MasterChef 24/7 hacían.

