Qué significa que una persona siempre haga compras de noche, según la psicología

Hay personas que son amantes de las compras y en todos momento están mirando algo para adquirir, que quizás no usen, pero en ese momento lo ven como indispensable. Hay quienes realizan estas transacciones a través de páginas online y se ha vuelto popular que la gran mayoría haga compras durante la noche y lo que parece como algo casual, tiene una explicación de parte de la psicología y que seguro no sabías de qué se trata.

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Cuando uno va a realizar una compra online, preferentemente lo hace en un horario habitual o como si fuéramos a ese local, ya que es donde más concentrados estamos y no relajados con el teléfono celular, y que quizás en otro momento del día no realizaría esa compra.

Por otro lado, cuando una persona decide realizar una compra, tiene en cuenta diversos aspectos que son fundamentales para evitar posibles estafas, pero el hecho que alguien llene el carrito de compras durante la noche, llevó a la psicología a realizar un estudio y explicar de qué se trata este fenómeno.

Qué significa que una persona hga compras de noche, según la psicología

De acuerdo a un estudio realizado por la psicología, que una persona haga compras durante la noche no responde al deseo de tener cosas, sino al hecho que la gente gasta más cuando sabe que tiene menos control sobre sus vidas y realizar una compra online es un espacio donde es uno quien decide. Además, está vinculado con la percepción de tristeza y que hacer estas compras puede ayudar a reducir esa tristeza.

Otros detalles de esta investigación

Por otro lado, la psicología explicó que no toda compra compulsiva es producto de una crisis emocional, ya que no se puede aplicar este patrón a todas las personas. Además, algunas investigaciones señalaron que las restricciones económicas incrementan la pérdida de control y que la situación puede agravarse cuando esta conducta se vuelve habitual y repetitivo.