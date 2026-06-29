5 diseños de piñatas caseras de My Melody para los cumpleaños de los niños

Uno de los elementos decorativos más importantes de las fiestas infantiles son las piñatas, y es que previenen de una tradición antigua y que en la actualidad son muy utilizadas para los más pequeños. Es que estos objetos se rellenan de dulces y de sorpresas y que una vez rota, caen al suelo, siendo uno de los momentos más esperados de todos. Por este motivo, es que si no sabes cómo personalizar la fiesta de tu pequeña y es amante de Hello Kitty, te dejaremos 5 diseños de My Melody que podrás hacer.

Ventaneando | Programa completo 29 de junio de 2026

Las piñatas datan de una tradición muy antigua, pero que fueron tomando otro significado y en la actualidad son muy utilizadas en los cumpleaños infantiles como motivo de celebración y es en el final de la fiesta en donde se rompe y caen muchas sorpresas. Tienen la particularidad que se pueden hacer de todo tipo de personajes y que dependerá del gusto de cada uno, pasando por dibujos animados, entre otros.

Uno de los personajes animados más populares que existe es ‘Hello Kitty’, que es una creación japonesa y que cuenta con varios personajes, en donde uno de ellos es ‘My Melody’, una conejita blanca, alegre, de gran corazón y famosa por usar una capucha rosa. Por eso, es que se ha convertido en un personaje que no puede faltar en ninguna piñata y a continuación, te compartiremos cinco diseños a tener en cuenta.

Los diseños de estas piñatas de ‘My Melody’ irán cambiando y se adaptarán de acuerdo a los gustos de cada uno y los materiales con los que contemos, y es que se podrá variar en cuanto a su tamaño.

5 diseños de piñatas de My Melody

Entre los tipos de piñatas, se encuentran:

Cuerpo de My Melody

Rostro de My Melody

Número con la imagen de My Melody

Silueta de My Melody con moño

Diseños de piñatas de My Melody pic.twitter.com/VyUvwIQQSx — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 29, 2026

Qué materiales necesitas para esta piñata

En cuanto a los materiales que necesitas para hacer estas piñatas de My Melody, requieres de cartones, cartón corrugado, papel crepé blanco, y rosa; tijeras; cúter, pegamento o silicona; cordel grueso. Después, hay que ponerse manos a la obra.