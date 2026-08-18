Sin cortador: cómo decorar galletas de Labubu de forma fácil y creativa
Son ideales para la mesa dulce de un cumpleaños infantil y que les gustará a todos.
Decorar galletas parece algo complejo y dificultoso, y que pareciera ser que tenemos que ser expertos en repostería, pero es más simple de lo que parece y es que siguiendo los pasos, vamos a poder lograr algo increíble y perfecto para decorar la mesa dulce de los cumpleaños infantiles. A su vez, tienen la particularidad que se pueden decorar de todo tipo de personajes, y en esta ocasión, te vamos a dejar cómo decorar unas cookies de Labubu de forma fácil y creativa.
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Las galletas son una de las elaboraciones gastronómicas más fáciles de todas y es que tienen la ventaja que se pueden hacer dulces, saladas, agridulces, rellenas con chocolate o bañadas; y que son perfectas para cualquier momento. Además, no pueden faltar en ninguna mesa dulce de cumpleaños infantiles; y que no es necesario ser un experto en gastronomía para hacer unas ricas galletas.
Si tienes pensado organizar un cumpleaños infantil para tu hijo y no sabes cuál es la temática elegida, sin dudas que una de las más populares del último tiempo es Labubu¸ un famoso peluche coleccionable con forma de elfo monstruoso y que se ha ganado el cariño de los más pequeños. Por eso, la mesa dulce no puede faltar y a continuación, te dejaremos cómo decorar unas galletas de Labubu.
Ingredientes para decorar las galletas de Labubu
- Glasé real en consistencia para rellenar y la textura del peluche
- Colores en gel como piel para la base de la cara, blanco y el color que elijas para el cuerpo
- Mangas pasteleras con boquillas firmes
- Pincel de cocina con cerdas anchas o planas
- Plumón de tinta comestible negra o colorante en gel negro
@cookiestore.diianam Galletas Labubu sin cortador🫶🏻💜 #galletas #labubu #labubuthemonsters #labubucookies #galletaslabubu #royalicing #royalicingcookies ♬ Rock and Roll Session - Canal Records JP
Cómo decorar las galletas de Labubu
- Delinear el contorno con el color del cuerpo, marcar el borde de las orejas y la cabeza usando glasé de consistencia media
- Rellenar el rostro usando el glasé color piel para rellenar el área central de la cara
- Aplanar usando un punzón para acomodar el glasé y eliminar burbujas de aire
- Aplicar el glasé espeso colocando una capa del color del cuerpo en el contorno de la cabeza y orejas
- Texturizar con pincel sobre el glaseado
- Rellenar los ojos redondos desde los bordes hacia el centro
- Dibujar la silueta de la boca abierta y una vez seca, usar glasé firme blanco y una boquilla fina para hacer los famosos dientes picudos y separados