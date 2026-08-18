Sin cortador: cómo decorar galletas de Labubu de forma fácil y creativa

Decorar galletas parece algo complejo y dificultoso, y que pareciera ser que tenemos que ser expertos en repostería, pero es más simple de lo que parece y es que siguiendo los pasos, vamos a poder lograr algo increíble y perfecto para decorar la mesa dulce de los cumpleaños infantiles. A su vez, tienen la particularidad que se pueden decorar de todo tipo de personajes, y en esta ocasión, te vamos a dejar cómo decorar unas cookies de Labubu de forma fácil y creativa.

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Las galletas son una de las elaboraciones gastronómicas más fáciles de todas y es que tienen la ventaja que se pueden hacer dulces, saladas, agridulces, rellenas con chocolate o bañadas; y que son perfectas para cualquier momento. Además, no pueden faltar en ninguna mesa dulce de cumpleaños infantiles; y que no es necesario ser un experto en gastronomía para hacer unas ricas galletas.

Si tienes pensado organizar un cumpleaños infantil para tu hijo y no sabes cuál es la temática elegida, sin dudas que una de las más populares del último tiempo es Labubu¸ un famoso peluche coleccionable con forma de elfo monstruoso y que se ha ganado el cariño de los más pequeños. Por eso, la mesa dulce no puede faltar y a continuación, te dejaremos cómo decorar unas galletas de Labubu.

Ingredientes para decorar las galletas de Labubu

Glasé real en consistencia para rellenar y la textura del peluche

Colores en gel como piel para la base de la cara, blanco y el color que elijas para el cuerpo

Mangas pasteleras con boquillas firmes

Pincel de cocina con cerdas anchas o planas

Plumón de tinta comestible negra o colorante en gel negro

Cómo decorar las galletas de Labubu