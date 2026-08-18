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Sin cortador: cómo decorar galletas de Labubu de forma fácil y creativa

Son ideales para la mesa dulce de un cumpleaños infantil y que les gustará a todos.

Sin cortador: cómo decorar galletas de Labubu de forma fácil y creativa
|Canva/Pinterest

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

Decorar galletas parece algo complejo y dificultoso, y que pareciera ser que tenemos que ser expertos en repostería, pero es más simple de lo que parece y es que siguiendo los pasos, vamos a poder lograr algo increíble y perfecto para decorar la mesa dulce de los cumpleaños infantiles. A su vez, tienen la particularidad que se pueden decorar de todo tipo de personajes, y en esta ocasión, te vamos a dejar cómo decorar unas cookies de Labubu de forma fácil y creativa.

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Las galletas son una de las elaboraciones gastronómicas más fáciles de todas y es que tienen la ventaja que se pueden hacer dulces, saladas, agridulces, rellenas con chocolate o bañadas; y que son perfectas para cualquier momento. Además, no pueden faltar en ninguna mesa dulce de cumpleaños infantiles; y que no es necesario ser un experto en gastronomía para hacer unas ricas galletas.

Si tienes pensado organizar un cumpleaños infantil para tu hijo y no sabes cuál es la temática elegida, sin dudas que una de las más populares del último tiempo es Labubu¸ un famoso peluche coleccionable con forma de elfo monstruoso y que se ha ganado el cariño de los más pequeños. Por eso, la mesa dulce no puede faltar y a continuación, te dejaremos cómo decorar unas galletas de Labubu.

Ingredientes para decorar las galletas de Labubu

  • Glasé real en consistencia para rellenar y la textura del peluche
  • Colores en gel como piel para la base de la cara, blanco y el color que elijas para el cuerpo
  • Mangas pasteleras con boquillas firmes
  • Pincel de cocina con cerdas anchas o planas
  • Plumón de tinta comestible negra o colorante en gel negro
@cookiestore.diianam Galletas Labubu sin cortador🫶🏻💜 #galletas #labubu #labubuthemonsters #labubucookies #galletaslabubu #royalicing #royalicingcookies ♬ Rock and Roll Session - Canal Records JP

Cómo decorar las galletas de Labubu

  1. Delinear el contorno con el color del cuerpo, marcar el borde de las orejas y la cabeza usando glasé de consistencia media
  2. Rellenar el rostro usando el glasé color piel para rellenar el área central de la cara
  3. Aplanar usando un punzón para acomodar el glasé y eliminar burbujas de aire
  4. Aplicar el glasé espeso colocando una capa del color del cuerpo en el contorno de la cabeza y orejas
  5. Texturizar con pincel sobre el glaseado
  6. Rellenar los ojos redondos desde los bordes hacia el centro
  7. Dibujar la silueta de la boca abierta y una vez seca, usar glasé firme blanco y una boquilla fina para hacer los famosos dientes picudos y separados

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