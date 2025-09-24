En simples pasos podrás crear un gran disfraz de Labubu para Halloween

En la actualidad uno de los muñecos más populares son los famosos Labubu. Estos tienen una imagen peculiar que se destaca por tener una cara entre tierna y tenebrosa.

De esta manera es que se vuelve uno de los atuendos ideales para lucir este Halloween. Sin dudas esto ya se está volviendo tendencia por lo que te vamos a mostrar como diseñar un disfraz de Labubu.

Antes de comenzar pues tienes que tener en cuenta que para hacer un disfraz de Labubu, no necesitas de muchos elementos ya que tienes la posibilidad de usar pequeños elementos llamativos.

¿Cómo crear un disfraz de Labubu?

Disfraz de Labubu tierno

Si lo que quieres es crear un disfraz de Labubu tierno, pues debes disponer de una diadema con ojeras de peluche. Puedes encontrarla en algunas tiendas o disponer de un tutorial para armarlas.

Debes utilizar ropa con textura afelpada, si puedes debes optar por tonos pasteles para darle ese toque tierno. Usa botas con peluche, esas también las venden o puedes agregar en peluche a alguna que ya tengas en casa. Por último, elige un maquillaje tierno para que parezcas uno de estos adorables muñecos.

Disfraz de Labubu sexy

En caso de que quieras algo más sexy pues debes buscar ropa coqueta pero sin perder el estilo afelpado. En algunas tiendas puedes hallar prendas con este tipo de textura, las cuales suelen dar un estilo muy retro, pero sensual.

to start, the viral custom labubu outfit!

designed by her stylist brett alan nelson, brought to life by: mark monroe, jimmy choo, chrishabana, muto little and rory rockmore 💗 pic.twitter.com/uFLt3efA90 — DUDA (@saintdemie) August 30, 2025

Para completar el outfit puede colgar un peluche de Labubu en el cinturón. Agrega detalles de peluche en el cabello, tales como donas de peluche o orejitas. Finalmente, opta por usar un maquillaje llamativo que no te haga una cara de muñeco, pero que tenga decoraciones de estos en forma de stickers o tatuajes.

Disfraces de Labubu tenebroso

Por último si quieres algo más tenebroso debes conseguir un mameluco de peluche que cubra cada parte de tu cuerpo, pues esto dará un aspecto perturbador.

También puedes hacer una máscara de los muñecos que tenga un aspecto temible. Agrega sangre o dientes filosos para que tu disfraz sea realmente perturbador.