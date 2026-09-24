¿Cuánto ganaba Mono Osuna como futbolista? La cifra dejó SIN PALABRAS a los Granjeros

Durante una plática casual entre los Granjeros y el Capataz de la semana, Mono Osuna reveló un dato que impactó a los participantes. Mario fue cuestionado por Fer Lozada acerca de su sueldo como futbolista y profesional y la respuesta sorprendió a sus compañeros al hablar abiertamente sobre los millonarios ingresos que se manejan en el balompié profesional mexicano.

Todo surgió durante una conversación relajada con Fernando Lozada, quien impulsado por la curiosidad le preguntó de cuánto son los sueldos de las figuras en las máximas categorías del fútbol nacional. Sin rodeos, el exfutbolista explicó que los montos varían de forma drástica según cada jugador, pero no dudó en poner su propio ejemplo sobre la mesa.

Mono Osuna reveló que en su etapa más prolífica con Monarcas Morelia llegó a percibir un salario de 750 mil pesos mensuales. Para acentuar el asombro del grupo, el Mono añadió que las máximas estrellas del club en ese momento cobraban cifras mucho más estratosféricas: "El goleador del equipo en esa época ganaba aproximadamente dos millones y medio de pesos al mes", detalló, dejando atónitos a Fer y al resto de los presentes por las magnitudes económicas del deporte más famoso del mundo.

¿Quién es el Mono Osuna?

Antes de convertirse en una de las figuras estratégicas de La Granja VIP , Mario “Mono” Osuna construyó una sólida trayectoria deportiva en las canchas de nuestro país. Hizo su debut profesional en 2009 vistiendo la camiseta de los Dorados de Sinaloa en la división de ascenso, paso que le sirvió de plataforma para dar el salto a la primera división.

A lo largo de 15 años de carrera, portó los colores de seis camisetas distintas en la Liga MX y Liga de Expansión: Dorados, Gallos Blancos de Querétaro, Monarcas Morelia, Mazatlán FC, las Águilas del América y finalmente los Bravos de Juárez, institución donde disputó sus últimos días como profesional entre 2023 y 2024.

Sumado a su etapa en las canchas, Osuna demostró su capacidad atlética en la televisión al coronarse campeón de la temporada 2024 del reality show Exatlón México como integrante del equipo rojo.