No tires las botellas de plástico: reutilízalas para crear flores de cempasúchil para el altar del Día de Muertos
Para poder decorar el altar o tu casa en esta fecha tan importante, deberías tener en cuenta este consejo.
Si hay algo que todos tenemos en casa son las botellas de plástico, las cuales han servido para contener algún líquido, pero que seguramente estén en nuestra casa acumulando basura y no aporten en nada. Pero, en lugar de tirarlas y de contaminar el medio ambiente, gracias al método de reciclaje DIY o ‘Hazlo tú mismo’, vas a poder crear unas flores de cempasúchil, ideal para la decoración del altar para el Día de Muertos y que será muy fácil de hacer.
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Lo que tienen las botellas de plástico es que son recipientes muy útiles porque se puede reutilizar de diversas maneras, no sólo colocando cosas en su interior como líquidos u otros productos, sino que se ha convertido en un objeto muy buscado en el mundo de la técnica DIY, ya que se pueden crear varios adornos, macetas y elementos para el hogar, sin la necesidad de gastar tanto dinero. Además, no es tan difícil de reciclar y no hace falta ser un especialista en manualidades.
Estamos a poco más de un mes de la llegada de una fecha muy importante para México como lo es el Día de Muertos y para este día si hay algo que no puede faltar es el altar con las ofrendas y las flores de cempasúchil cuya tradición indica de guiar a los seres queridos mediante el color y el aroma de estas flores. Por eso, para no gastar de más, te vamos a compartir la idea de cómo reutilizar las botellas de plástico para que hagas unas flores en este Día de Muertos.
Materiales para las flores de cempasúchil
- Botellas pequeñas de agua
- Fomi en tonos amarillos o naranjas
- Papel crepé verde e hilos o tijeras
- Tubos de PVC para sostener los tallos
- Cinta flora tape para fijación
- Alambre para dar forma a las hojas
- Fuente de calor para moldear
@carolinarinconf Flores de Cempasúchil gigantes 🧡💛 #flordecempasuchil #diademuertos #manualidades #decoracion #altar ♬ sonido original - carolina
- Recortar el fomi en tres medidas distintas de pétalos dando un total de 60 pétalos por flor
- Otorgar textura a cada pieza con ayuda de la fuente de calor y colocar el pétalo unos segundos al calor y estirar con los dedos para formar pequeños olanes
- Utilizar las botellas de agua para la estructura central, las cuales se unen y forran con papel crepé para dejar lista la base rígida
- Fijar los 20 pétalos chicos donde cada uno se debe enrollar ligeramente e ir pegando en espiral
- Colocar los 20 pétalos medianos que se hacen sin enrollar y para finalizar, colocar los 20 pétalos grandes siguiendo el mismo patrón circular
- Montar la flor sobre tubos PVC que sirven como tallos firmes