No tires las botellas de plástico: reutilízalas para crear flores de cempasúchil para el altar del Día de Muertos

Si hay algo que todos tenemos en casa son las botellas de plástico, las cuales han servido para contener algún líquido, pero que seguramente estén en nuestra casa acumulando basura y no aporten en nada. Pero, en lugar de tirarlas y de contaminar el medio ambiente, gracias al método de reciclaje DIY o ‘Hazlo tú mismo’, vas a poder crear unas flores de cempasúchil, ideal para la decoración del altar para el Día de Muertos y que será muy fácil de hacer.

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Lo que tienen las botellas de plástico es que son recipientes muy útiles porque se puede reutilizar de diversas maneras, no sólo colocando cosas en su interior como líquidos u otros productos, sino que se ha convertido en un objeto muy buscado en el mundo de la técnica DIY, ya que se pueden crear varios adornos, macetas y elementos para el hogar, sin la necesidad de gastar tanto dinero. Además, no es tan difícil de reciclar y no hace falta ser un especialista en manualidades.

Estamos a poco más de un mes de la llegada de una fecha muy importante para México como lo es el Día de Muertos y para este día si hay algo que no puede faltar es el altar con las ofrendas y las flores de cempasúchil cuya tradición indica de guiar a los seres queridos mediante el color y el aroma de estas flores. Por eso, para no gastar de más, te vamos a compartir la idea de cómo reutilizar las botellas de plástico para que hagas unas flores en este Día de Muertos.

Materiales para las flores de cempasúchil

Botellas pequeñas de agua

Fomi en tonos amarillos o naranjas

Papel crepé verde e hilos o tijeras

Tubos de PVC para sostener los tallos

Cinta flora tape para fijación

Alambre para dar forma a las hojas

Fuente de calor para moldear