ÚLTIMA HORA: Se abren las votaciones para elegir a “El Más Gallito” de la tercera Asamblea de La Granja VIP

¡Es momento de votar! Las votaciones en La Granja VIP se abren para elegir a "El Más Gallito", siendo un momento decisivo en la tercera asamblea del reconocido reality, el público tendrá la gran oportunidad de escoger a su granjero favorito.

Para que no te pierdas de ningún detalle, te explicaremos los pasos que debes hacer, así formarás parte de la importante decisión, un momento que muchos esperan.

¿Cómo votar por "El Más Gallito" en La Granja VIP?

Para votar por "El Más Gallito" en la tercera asamblea de La Granja VIP, el proceso es más fácil de lo que parece, solamente deberás realizar los siguientes pasos:



Da clic aquí Van a aparecer los granjeros, selecciona a tu favorito. Por último, envía el voto para que pueda llegar.

Si cuentas con la aplicación de TV Azteca en Vivo, puedes hacerlo desde ahí, solamente debes seleccionar el banner o anuncio de las votaciones, selecciona a tu preferido y envíalo para que pueda ser válido. Una gran alternativa para que puedas aprovechar la app desde alguno de tus aparatos móviles.

¿Quién ganó en el programa de La Granja de TV Azteca?

Recordemos que la primera temporada de La Granja VIP fue ganada por el reconocido artista Alfredo Adame, logrando obtener el jugoso premio de 2 millones de pesos y el preciado trofeo del reality. El segundo lugar fue ganado por Eleazar Gómez, después siguió César Doroteo, y el tercer lugar fue para Kim Shantal.

Ahora hay que esperar a que en las siguientes semanas se den a conocer los eliminados, permitiendo que conozcamos a los granjeros que se posicionen a la gran final, teniendo la gran oportunidad de tener el jugoso premio. Por ahora, no te pierdas de las votaciones para conocer a "El Más Gallito" en la tercera asamblea, una oportunidad con la que lograrán obtener ventajas únicas,