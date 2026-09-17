Aprende a hacer una piñata casera en forma de chile para estas Fiestas Patrias
Es muy fácil de hacer y que podrás decorar para esta fecha tan especial.
Las Fiestas Patrias es una de las fechas más importantes de nuestro país y que se caracteriza por su diversidad de colores, de elementos decorativos y de diversión; por lo que hay ciertos elementos que no pueden faltar en estos días. Más allá de las guirnaldas y banderines, si hay algo infaltable es la piñata, la cual es un clásico y que aportará un estilo más divertido a la mesa para estos días, por lo que te vamos a compartir el paso a paso para que hagas una piñata de chile.
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Las piñatas son los elementos decorativos más importantes de todos y que más allá de poder verlo en las fiestas infantiles, se encuentra presente en otras festividades típicas de México como en las Fiestas Patrias. Es que cada persona decorará su casa como cree conveniente y no sólo nos encontraremos con los típicos banderines o guirnaldas tricolores con la bandera, sino que hay quienes deciden hacer piñatas.
Para poder hacer una piñata, no es necesario ser un experto en manualidades, teniendo en cuenta que se puede elaborar con algunos elementos que tenemos en casa y más para decorar la casa en estas Fiestas Patrias. En esta ocasión, te dejaremos el diseño de cómo hacer una piñata con forma de chile y que es muy fácil de hacer.
Materiales para la piñata de chile
- Globo alargado o base de cartón
- Papel crepé rojo y verde
- Papel periódico y engrudo
- Cuerda para colgar
- Ojos de cartulina o stickers
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Cómo hacer la piñata de chile
- Inflar el globo con forma alargada o armar una estructura básica con cartón
- Cubrir con varias capas de papel periódico y engrudo para dejar secar completamente
- Forrar el cuerpo con tiras de papel crepé rojo cortadas en flecos
- Colocar flecos verdes para simular el tallo
- Agregar un sombrero pequeño con papel amarilloo dorado si lo deseas
- Introducir dulces por la parte superior y cerrar con cuidado
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