¿Por qué alguien te cae mal aunque no te hizo nada? Esto dice la ciencia

La realidad es que las relaciones humanas son sumamente complejas. Las reacciones suelen tener un motivo para ocurrir, sin embargo en ocasiones se presentan disgustos hacia las personas aunque esa gente no te hizo nada. Por ello, disciplinas como la Psicología hablan del asunto, que pareciera una situación inexplicable.

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¿Por qué alguien te cae mal aunque no te hizo nada?

Puede ser que la lógica de pensamiento indica que si alguien no te hizo nada, no puede caerte mal, pero justamente la Psicología le ha dado una explicación a ese fenómeno… que ocurre más seguido de lo que se pensaría. Sin embargo, la explicación habla de un atajo mental, el cual se concreta sin un análisis desde cero… sino a través de señales rápidas que emiten las otras personas.

Se puede considerar como una estrategia que usa el cerebro para hacer un proceso de información inmenso en un tiempo corto. Pero evidentemente existen posibilidades altas respecto a errores de percepción. Precisamente la psicóloga Marta Jiménez asegura que la neuropercepción evalúa el riesgo y la seguridad en el entorno de forma completamente inconsciente.

Según la actividad que realiza el cerebro, se pueden detectar falsedades. Esto se concreta gracias a lo que se percibe en los ojos, la sonrisa, gestos en general del rostro y maneras en las que el cuerpo se comporta en las primeras ocasiones que se conoce a alguien. Esas primeras señales, son las que marcan incluso un malestar hacia alguien que no te hizo nada.

¿Es correcto hacer caso a las señales de malestar hacia alguien que no te hizo nada?

La respuesta inmediata es que no siempre son señales del todo “ciertas”. Aunque sí se presentan aspectos que probablemente marquen diferencias de pensamientos y/o comportamientos con alguien, es requerido más tiempo para concretar un “juicio” más acertado respecto de las personas.

Para establecer pautas que te permitan caminar hacia un espacio de convivencia sana puedes hacerte 3 preguntas, según algunos expertos en Psicología.

1.- ¿Esta reacción/es la asocio con personas que se comportan similar?

2.- ¿Esta persona realmente hizo algo?

3.- ¿Hay evidencia de algo o simplemente me dio la sensación?