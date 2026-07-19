Manualidades de Bluey: cómo hacer una casita con cajas de cartón, paso a paso

Las manualidades inspiradas en Bluey son una excelente forma de estimular la creatividad, el juego simbólico y el tiempo en familia. Una de las más entretenidas consiste en construir una casita de cartón inspirada en el hogar de los Heeler, utilizando materiales reciclados que probablemente ya tienes en casa.

Además de ser una actividad económica, permite que los niños participen en cada etapa del proceso: desde el diseño de las habitaciones hasta la decoración y la creación de los muebles, haciendo que el resultado sea completamente personalizado.

Convierte unas simples cajas de cartón en una casita de Bluey

Con un poco de pintura, cartón y creatividad, podrás recrear un hogar lleno de color donde Bluey y Bingo vivan nuevas aventuras. Estos son los materiales y el procedimiento para construirla.

Materiales que necesitarás

2 o 3 cajas de cartón rectangulares (pueden ser de zapatos, paquetería o cereales).

Tijeras o cúter (siempre con ayuda de un adulto).

Pegamento blanco o silicón caliente.

Cinta adhesiva.

Pinturas acrílicas o témperas en azul, amarillo, rojo, blanco y crema.

Plumones o crayones.

Retazos de tela, cartulina y palitos de madera (opcionales para fabricar muebles).

Paso a paso para hacer una casita de cajas de cartón de Bluey para los más pequeños del hogar