Manualidades de Bluey: cómo hacer una casita con cajas de cartón, paso a paso
Lo que para muchos es solo una caja vacía, para un niño puede convertirse en todo un mundo de aventuras
Las manualidades inspiradas en Bluey son una excelente forma de estimular la creatividad, el juego simbólico y el tiempo en familia. Una de las más entretenidas consiste en construir una casita de cartón inspirada en el hogar de los Heeler, utilizando materiales reciclados que probablemente ya tienes en casa.
Además de ser una actividad económica, permite que los niños participen en cada etapa del proceso: desde el diseño de las habitaciones hasta la decoración y la creación de los muebles, haciendo que el resultado sea completamente personalizado.
Convierte unas simples cajas de cartón en una casita de Bluey
Con un poco de pintura, cartón y creatividad, podrás recrear un hogar lleno de color donde Bluey y Bingo vivan nuevas aventuras. Estos son los materiales y el procedimiento para construirla.
Materiales que necesitarás
- 2 o 3 cajas de cartón rectangulares (pueden ser de zapatos, paquetería o cereales).
- Tijeras o cúter (siempre con ayuda de un adulto).
- Pegamento blanco o silicón caliente.
- Cinta adhesiva.
- Pinturas acrílicas o témperas en azul, amarillo, rojo, blanco y crema.
- Plumones o crayones.
- Retazos de tela, cartulina y palitos de madera (opcionales para fabricar muebles).
Paso a paso para hacer una casita de cajas de cartón de Bluey para los más pequeños del hogar
- Construye la estructura principal. Comienza con una caja grande y ábrela por el frente para que funcione como la fachada de la casa. Refuerza las uniones con cinta adhesiva y, si deseas hacer una vivienda de dos niveles, pega una segunda caja sobre la primera utilizando silicón caliente.
- Forma las habitaciones. Aprovecha los sobrantes de cartón para crear paredes internas. Colócalas de forma que la casa tenga diferentes espacios, como una sala, una cocina, un dormitorio o incluso un cuarto de juegos, tal como sucede en la serie.
- Abre puertas y ventanas. Marca con lápiz la ubicación de las puertas y ventanas antes de recortar. Puedes hacer ventanas cuadradas, redondas o arqueadas para darle más personalidad. Si el cartón es grueso, un adulto debe realizar este paso con un cúter.
- Decora inspirándote en Bluey. Pinta el exterior con colores alegres y utiliza tonos claros para el interior. Después agrega detalles como cuadros, relojes, estanterías, una televisión o alfombras dibujadas para que cada habitación luzca más realista. Incluso puedes imprimir pequeñas imágenes de la serie y pegarlas como decoración.
- Crea los muebles con cartón reciclado. Las cajas pequeñas son ideales para fabricar camas, sofás, mesas y electrodomésticos. También puedes utilizar tapitas de botellas como mesas auxiliares o lámparas, mientras que los retazos de tela servirán para hacer cojines, cortinas o mantas.
- Añade los últimos detalles. Para que la casita sea aún más divertida, incorpora un pequeño jardín hecho con cartulina verde, una cerca elaborada con palitos de madera o un techo desmontable que permita jugar con mayor comodidad. Si ya tienes figuras de Bluey y Bingo, la casa estará lista para comenzar las aventuras.