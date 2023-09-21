¿Fantasmas o física? Esta es la razón del sonido de las canicas en el techo de tu casa

¿Alguna vez te has encontrado solo en tu hogar, con el silencio dominando la escena? De repente, percibes un sonido de canicas en el techo de tu casa, como si alguien las hubiera tirado.

Puede que empieces a considerar que se trata de algo paranormal, pero te sorprendería saber que la respuesta no guarda relación con fenómenos sobrenaturales y es mucho más común de lo que imaginas. Dicho esto, a continuación te revelamos la verdad detrás de estos sonidos extraños.

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¿Por qué suenan canicas en el techo de tu casa por las noches?

Este misterioso ruido tiene una explicación muy lógica: se trata de las cañerías que se mueven al absorber la fuerza generada por la presión del agua. Este fenómeno se denomina golpe de ariete o pulso de Zhukowski, en honor al ingeniero ruso Nikolái Zhukovski.

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¿Por qué solo se escuchan en la noche o cuándo alguien esta solo en su casa?

Es interesante notar que, aunque este fenómeno puede ocurrir en cualquier momento del día, casi siempre parece coincidir con la tranquilidad de la noche. Esto se debe simplemente a que en ese horario existen menos ruidos ambientales, haciendo que el sonido de las cañerías sea más evidente.

¿Cómo se origina el sonido de las canicas cayendo?

El golpe de ariete se origina cuando se cierra bruscamente una llave de agua. El fluido en las tuberías es ligeramente elástico, lo que significa que las partículas continúan moviéndose por inercia. Esto crea una sobrepresión que viaja a través de la tubería, a una velocidad que puede superar la del sonido en el agua, generando un impacto en el sistema.

Este impacto provoca una serie de efectos notorios. Primero, el fluido se comprime, y la tubería se dilata. Cuando finalmente se detiene, la cañería vuelve a su dimensión normal, generando otra onda de presión en sentido contrario. Esto crea una depresión en el conducto, haciendo que el agua pueda cambiar de estado líquido a gaseoso y formar una burbuja, mientras que la tubería se contrae nuevamente.

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¿El sonido de canicas en el techo representa un riesgo?

Aunque en la mayoría de los casos este efecto es inofensivo y simplemente produce ese misterioso sonido de canicas en el techo de tu casa, en ocasiones extremas, las tuberías pueden llegar a romperse. Esto sucede especialmente en viviendas vacías, donde la presión no se regula constantemente.