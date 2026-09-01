Cómo crear un fondo de cumpleaños de las Guerreras K-Pop para sorprender a las niñas
Es una de las temáticas más conocidas de todas y que será muy fácil de hacer.
La organización de fiestas de cumpleaños es algo complejo, teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta ciertos aspectos como el menú elegido, la decoración con una temática especializada y que todo dependerá de lo elegido por los niños en ese momento. Uno de los personajes más elegidos por muchos niños con las Guerreras K Pop, y es que este grupo musical se han convertido en tendencia y así te dejaremos cómo hacer un fondo de cumpleaños para adornar la mesa de dulces.
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Las Guerreras K Pop son uno de los personajes más queridos por muchos niños, teniendo en cuenta que es una película estrenada en Netflix y que rápidamente se convirtió en tendencia debido a que estas cantantes y cazadoras de demonios, han logrado ganarse el cariño de las niñas y que debido al éxito, han trascendido fronteras saliendo de la pantalla y logrando convertirse en decoración de fiestas infantiles.
A la hora de realizar una fiesta infantil, hay que tener en cuenta ciertos aspectos para que todo salga perfecto, como el menú elegido, la temática escogida por los pequeños y los elementos que vamos a elegir para la decoración. Uno de los sectores más destacados es la mesa de dulces y para eso, los especialistas aseguraron qué necesitarás para decorar un cumpleaños con la temática de las Guerreras K Pop.
Materiales para la decoración del fondo de cumpleaños de las Guerreras K Pop
Para poder decorar la mesa de dulces en la fiesta infantil de las Guerreras K Pop, necesitarás de una cortina metálica y es que las tiras brillantes aportan dinamismo, color y movimiento; que funcionarán perfectamente para celebraciones infantiles o eventos temáticos. En cuanto a lo que necesitas, se recomienda usar plástico foil, pegamento blanco, grapas, cinta adhesiva, cúter o navaja y una regla larga. Además, se aconseja incorporar tonalidades de morado y rosa.
Cómo decorar el fondo de cumpleaños con las Guerreras K Pop
- Preparar la base de las cortinas y determinar qué tan largo quieres que sea y conseguir los pliegos de papel
- Unir varios colocando uno junto a otro por las orillas y colocar pegamento blanco a lo largo de la unión de los pliegos
- Colocar varias capas de diferentes colores, una encima de la otra para conseguir que la cortina tenga más volumen y movimiento y pegarlas mediante grapas
- Medir entre 10 a 15 cm para los flecos y hacer una marca que servirá como inicio para realizar cortes
- Mantener los trazos derechos con ayuda de una navaja y comenzar a cortar las capas de papel desde la marca que hiciste hasta el borde inferior procurando que no queden espacios
- Fijar con un poco de cinta adhesiva desde la base a tu mesa de dulces, como el fondo brillante de diferentes espacios para resaltar el espacio pensado para tomar fotos y podrás combinar con figuras o ilustraciones de las Guerreras K Pop