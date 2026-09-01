Aprende a hacer una mini piñata dulcero de Stitch, ideal para los cumpleaños infantiles
Es uno de los personajes más queridos y será muy fácil poner en práctica esta manualidad.
En toda fiesta infantil, si hay algo que no puede faltar es la piñata, y es la que animará cada evento, en donde tendrá la particularidad de estar personalizada con una temática diferente y que dependerá del personaje elegido por los niños. No es necesario gastar dinero en comprarlas, sino que con un poco de creatividad e imaginación se pod´ra tener un resultado increíble. En este caso, te vamos a compartir el paso a paso para que hagas una mini piñata de Stitch.
¡Juego por la ventaja! Equipo Rojo y Equipo Azul se enfrentan en el circuito de Exatlón México, ahora los hombres están en riesgo
No hay dudas de que uno de los personajes de Disney más queridos por todos es Stitch, de la película ‘Lilo y Stitch’ que no sólo tiene su versión animada, sino que también cuenta con su Live Action y que desde su estreno, se ha ganado el cariño de muchas personas y con el reestreno, logró ganarse el cariño de los más pequeños. Su éxito ha trascendido la pantalla y se ha convertido en una temática elegida en muchas fiestas infantiles y una piñata no puede faltar.
Las características que tienen las piñatas es que se pueden hacer de todos los tamaños posibles y de varios personajes, por lo que es importante saber qué queremos hacer en la misma. En este caso, te vamos a compartir una idea de hacer una mini piñata dulcera de Stitch donde podrás colocar dulces para que caigan y sorprendan a los niños y sin gastar tanto dinero.
Materiales
- Cartón corrugado o cartulina que servirá como base estructural
- Papel crepé azul y rosa para el revestimiento exterior y orejas
- Pegamento blanco o silicona
- Tijeras y cúter
- Impresión o plantilla de Stitch para los detalles del rostro
Cómo hacer la mini piñata de Stitch
- Recortar dos piezas de cartón con la silueta de Stitch
- Unir una tira lateral de 5 cm para darle volumen
- Unir las caras principales con la tira lateral utilizando cinta y recordar dejar una solapa abierta para introducir los dulces
- Cortar el papel crepé azul en tiras de 3 cm de ancho y realizar pequeños cortes verticales a lo largo del borde para crear un efecto de flecos
- Aplicar pegamento desde la base inferior hacia arriba, pegando las tiras encimadas una sobre otra y logrará darle relieve
- Cortar en cartulina las orejas grandes del personaje
- Pegar las orejas en los laterales superiores y añadir ojos, nariz negra y boca y asegurarse de sellar bien los bordes
@nago_pinatas_mid MIRA ESTE PROCESO DE CREACIÓN DE MINI DULCEROS DE STICH #foryou #viral #storytime #humor #merida #nago_piñatas #viral_video #stich #liloystich ♬ RELATOS PIÑATEROS - NAGO PIÑATAS MÉRIDA