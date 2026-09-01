Aprende a hacer una mini piñata dulcero de Stitch, ideal para los cumpleaños infantiles

En toda fiesta infantil, si hay algo que no puede faltar es la piñata, y es la que animará cada evento, en donde tendrá la particularidad de estar personalizada con una temática diferente y que dependerá del personaje elegido por los niños. No es necesario gastar dinero en comprarlas, sino que con un poco de creatividad e imaginación se pod´ra tener un resultado increíble. En este caso, te vamos a compartir el paso a paso para que hagas una mini piñata de Stitch.

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No hay dudas de que uno de los personajes de Disney más queridos por todos es Stitch, de la película ‘Lilo y Stitch’ que no sólo tiene su versión animada, sino que también cuenta con su Live Action y que desde su estreno, se ha ganado el cariño de muchas personas y con el reestreno, logró ganarse el cariño de los más pequeños. Su éxito ha trascendido la pantalla y se ha convertido en una temática elegida en muchas fiestas infantiles y una piñata no puede faltar.

Las características que tienen las piñatas es que se pueden hacer de todos los tamaños posibles y de varios personajes, por lo que es importante saber qué queremos hacer en la misma. En este caso, te vamos a compartir una idea de hacer una mini piñata dulcera de Stitch donde podrás colocar dulces para que caigan y sorprendan a los niños y sin gastar tanto dinero.

Materiales

Cartón corrugado o cartulina que servirá como base estructural

Papel crepé azul y rosa para el revestimiento exterior y orejas

Pegamento blanco o silicona

Tijeras y cúter

Impresión o plantilla de Stitch para los detalles del rostro

Cómo hacer la mini piñata de Stitch