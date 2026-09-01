El método mágico para lavar el coche y que no se arruine la pintura

Para todos aquellos que tienen un carro, deben saber que una de las actividades más frecuentes es lavarlo, que permitirá sacar toda la suciedad acumulada, las manchas, y los insectos que suelen pegarse en el parabrisas. Sin embargo, hay ciertos errores que se cometen que estamos dañando a la estructura del carro, y los especialistas compartieron cuáles son los errores que no debemos cometer para no dañar la pintura y que es un método mágico que permitirá realizar esta tarea de manera eficiente.

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Tal como lo mencionamos, el lavado del auto es fundamental para poder mantenerlo limpio y es que durante las épocas de lluvia, es muy normal que luego queden manchas sobre la superficie y que si no lo limpiamos, luego será difícil de remover y está expuesto a posibles daños, especialmente en la pintura del carro. Por este motivo, es que hay que tener en cuenta cuáles son los productos que vamos a utilizar, como así también las herramientas.

Desde la Asociación Americana del Automóvil identificó cuáles son los tres errores más comunes que cometen las personas al lavar el carro y que en caso de hacerlo mal, es probable que lo dañemos y luego sea difícil de remover. Además, es probable que algunos materiales causan ralladuras y especialmente hay un ingrediente que no hay que utilizar si no quieres dañar tu carro.

Cuál es el ingrediente que no debes usar para lavar el carro

De acuerdo a lo que explicaron los especialistas, el ingrediente que dañará la pintura del carro en el lavado es el jabón para platos, porque eliminará la cera protectora, resecará la pintura, dejándola mucho más vulnerable y el uso continuo de este producto degradará de manera prematura la capa transparente de la pintura, opaca el acabado y deja la superficie expuesta. Para eso, hay una mejor forma de lavar el carro.

Cuáles son otras de las recomendaciones para lavar el carro y no dañar la pintura

En lugar de utilizar el jabón para trastes, los especialistas recomiendan un jabón ph neutro que haya sido formulado para superficies automotrices. Además, no se recomienda lavar el carro bajo la exposición solar y es que cuando el agua y el jabón entran en contacto con una superficie caliente, se evaporará con rapidez y dejan depósitos minerales y residuos que se impregnan en la capa transparente.