Lancer revela que recibió 5 puntadas tras su FUERTE ACCIDENTE en la final de MasterChef 24/7: “Me tuvo que atender un cirujano plástico”

Justo en el momento más crucial de toda la temporada de MasterChef 24/7, Lancer sufrió un fuerte accidente: en plena final, casi al final de la preparación de su plato fuerte, se cortó con un cuchillo y la herida fue bastante grande. Aun así, el cocinero pidió continuar en la competencia y consiguió el segundo lugar de todo el reality.

En una entrevista con Antonio Betancourt, un día después de la final, Lancer dio a conocer que se requirieron 5 puntadas para su herida. "Rescatamos la tapa del dedito", dijo. "Me tuvo que atender un cirujano plástico, porque un doctor normal no".

El cocinero recordó que el accidente tuvo lugar aproximadamente 10 minutos antes de que terminara la prueba, pero no sabe exactamente cómo fue. "Ya había un poquito de caos en mi estación, seguro agarré algo así con filo, un cuchillo".

"Teníamos un caminito de gotas de sangre", intervino Ixdit durante la entrevista, acerca del fuerte accidente. También Antonio Betancourt, quien se encontraba en el foro, fue testigo de lo aparatoso de la herida.

¡Se cortó! Lancer sufre un aparatoso accidente durante la gran final de MasterChef 24/7

De la transmisión que siguió durante la pausa del programa en vivo, se puede ver cómo atendieron a Lancer tras el accidente. Rápidamente recibió atención médica y, mientras alguien lavaba su herida con cuidado, otros miembros de la producción limpiaban la estación de trabajo que quedó manchada de sangre. También se pidió que Lancer cambiara de filipina, pues la que traía puesta también tenía manchas.

"¿Me lo volé?", preguntaba Lancer con calma mientras revisaban su dedo y le confirmaban que la herida era profunda. El cocinero dijo que no le dolió cuando ocurrió el accidente, pero estaba consciente de que dolería después.

“Yo ya sabía que no iba a ganar": Ixdit habla sobre el momento en el que perdió la esperanza de ser la ganadora de MasterChef 24/7

¿Quién ganó MasterChef 24/7?

Tras 16 semanas de competencia en MasterChef 24/7, la gran ganadora fue Claudia. En segundo lugar quedó Lancer, quien logró sobreponerse a pesar de la inmensa presión que sintió y de su lesión. En tercer lugar quedó Ixdit y el cuarto lugar lo obtuvo Flor.