¡Facundo no perdonó! Esto dijo sobre las batallas de farmear aura

En los días recientes uno de los grandes temas en el espacio digital es lo que se generó alrededor del Farmeo de Aura. Dichos eventos causaron opiniones encontradas entre los mismos famosos y Facundo no dudó en dejar su postura respecto a las batallas que se hicieron en distintos puntos del país. Aunque muchos creyeron que su estilo ácido saldría… el actor y comediante defendió el movimiento.

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¿Qué dijo Facundo sobre las Batallas de Aura?

El fenómeno digital que avanzó a grados insospechados en el día a día de las calles del país, hizo que la opinión pública se hiciera presente. Y aunque muchos creyeron que Facundo se burlaría o criticaría lo ocurrido, es uno de los defensores de estas Batallas de Aura. El conductor manifestó que no se debe cerrar la puerta algo porque es nuevo, sino que se debe aplaudir el sentido de comunidad y sana convivencia entre las juventudes generado en días pasados.

“Es como muy cerrado creer que solo lo que tú hiciste era chido y lo que hacen los morros ahora es una estupidez… ¿Por qué nos burlamos de los morros que salen a farmear aura?... ¿Preferimos que estén jugando videojuegos o estar enajenados en las pantallas? ¿Por qué era más chido jugar policías y ladrones y farmear aura no?”.

La postura de Facundo generó más conversación alrededor de este evento, pues algunos se dijeron adeptos a la postura del comediante de 48 años. Sin embargo, otros tantos precisamente indicaron lo que el actor criticó, pues aseguran que los jóvenes simplemente hacen tonterías, sin ningún tipo de aporte artístico o útil para los demás.

¿Qué son las Batallas de Aura, fenómeno del que habló Facundo?

Este fenómeno social comentado por Facundo, se reivindicó a través de las redes sociales y gracias a muchos jóvenes que salieron a las calles a batallar en torneos de aura. Lo que tanto se hablaba en inernet, se hizo realidad en el “mundo real”. Aunque es difícil de explicar (y tal vez de entender) para las personas adultas-mayores, Farmear Aura está relacionado con ser más cool o imponerte en respeto y grandeza contra otro. En general, las batallas se llevan a cabo con movimientos, gestos o frases que generen reacción en el público presente.