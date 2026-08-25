¿Hay eliminación este martes 25 de agosto en MasterChef 24/7? Lo que se sabe si hay eliminado HOY, a días de la Gran Final

La cocina más famosa de México se alista para vivir una de las noches más emocionantes de la temporada pues en su última semana se presentarán retos, eliminaciones y criticas que ´pondrán al límite las emociones de los 5 mejores cocineros, ya que todos quieren ser parte de la Gran Final la cual está programada para el domingo 30 de agosto.

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Cabe destacar que en la emisión del lunes Claudia fue la participante que logró obtener el último Pin del Chef de la temporada y como uno de los beneficios fue su salvación de este martes ya que en esta emisión uno de los participantes tendrá que decir adiós.

¿Hoy Martes 25 de julio habrá eliminaciones en MasterChef 24/7?

Como lo mencionó anteriormente nuestra querida conductora Claudia Lizaldi empieza la etapa final de la competencia y con ello llegan días donde habrá eliminaciones cada dos días por lo que hoy el televidente podrá ver qué participante se quedó a días de llegar a la final

Actualmente en la competencia se encuentran: Lancer, Michelle, Flor e Ixdir con delantal negro, al estar portando esta prenda son los cocineros que están a nada de jugarse su permanencia en la cocina más famosa de México. Sin embargo, si no quieren ser el décimo octavo eliminao un buen platillo durante el reto de eliminación pude salvarlos.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 puedes seguir la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.