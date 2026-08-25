Mijares, Inspector, Kumbia Kings y más; CARTELERA completa de la Feria Milenaria de San Pedro Cholula; precios, fechas y todo lo que tienes que saber

Es oficial, San Pedro Cholula se viste de manteles largos para dar inicio a su feria más importante; así es, hablamos de la Feria Milenaria de San Pedro Cholula 2026. En esta ocasión, como acostumbra, traerá a los mejores artistas así como grandes actividades que cautivarán a todos, mismas que están relacionadas con la tradición, cultura y gastronomía. La feria contará con noches llenas de fiesta, música espectacular, y diversión que en definitiva no te puedes perder.

Feria Milenaria de San Pedro Cholula: Cartelera completa de artistas que se presentarán

Este evento contará con presentaciones musicales para diverso público; desde pop, rock mexicano, banda, cumbia andina, banda sinaloense, ranchera, cumbia, pop latino y hip hop. Lo mejor de todo es que, a diferencia de festivales, no se encimarán presentaciones por lo que podrás gozar de artistas en solitario durante varios días.

Martes 01 de septiembre — Mijares (inauguración)

Miércoles 02 de septiembre — Sonido Famoso

Jueves 03 de septiembre — La Fiesta Magnífica

Viernes 04 de septiembre — Inspector

Sábado 05 de septiembre — Banda Tierra Sagrada

Domingo 06 de septiembre — Las Guerreras K-Pop

Miércoles 09 de septiembre — Banda Tierra Mojada

Jueves 10 de septiembre — Los Hijos del Pueblo

Viernes 11 de septiembre — Banda La Misteriosa

Sábado 12 de septiembre — Los Askis

Domingo 13 de septiembre — El Yaki

Lunes 15 de septiembre — Kumbia Kings

Feria Milenaria de San Pedro Cholula: Fecha, hora, lugar y precios del evento

Este evento dará inicio el sábado 29 de agosto y se extenderá hasta el 16 de septiembre. Es importante que sepas que la entrada es libre por lo que no tendrás que pagar ni un solo peso. Ahora bien, respecto a las presentaciones musicales, todas estas comenzarán en punto de las 21: 00 horas, razón por la que te recomendamos llegar a tiempo para tener un gran lugar.

Feria Milenaria de San Pedro Cholula: Actividades culturales de la celebración

Además de las presentaciones musicales, la feria contará con actividades religiosas y tradicionales como la Cabalgata de inicio de feria en honor a la Virgen de los Remedios, la cual se llevará a cabo el 29 de agosto, la Noche de los Faroles misma en la que se llevará a cabo la procesión nocturna por las calles de San Pedro y San Andrés Cholula, la cual será el 31 de agosto y el Tradicional Trueque Milenario, mismo que será el 08 de septiembre.

