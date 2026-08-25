Los maquilladores expertos coinciden: “El error más común es empolvar todo el rostro para eliminar los brillos”

Hay mujeres que suelen utilizar el maquillaje durante gran parte del rostro y esto es para poder ocultar algunas imperfecciones que puede llegar a haber en el rostro, y que de esta manera, lograrán que estén ocultas y pasen desapercibidas. Sin embargo, hay quienes lo hacen de manera excesiva durante el verano y esto puede traer algunas consecuencias o en errores que los especialistas coinciden y tiene que ver con empolvar todo el rostro para eliminar brillos, por lo que esta es la mejor recomendación.

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De acuerdo a lo que explicaron algunos maquilladores expertos, durante el verano no basta solamente con aplicarse varias capas maquillaje sobre el rostro y es que esto puede traer varios puntos en contra, ya que quedarán expuestas ante la humedad y el sudor; y lo que muchas mujeres hacen es caer en la tentación de aplicar capas y capas de polvos para ocultar esas imperfecciones.

Cuál es el error más común de empolvar el rostro

Sin embargo, el maquillador profesional Ismael Bachiller aseguró: “El error más común es empolvar todo el rostro para eliminar los brillos” y aseguró que la mejor manera de aplicarse maquillaje durante esta temporada es con la filosofía del “menos es más” y que será esencial para que el rostro quede pesado o con el temido “efecto máscara”.

Cómo aplicar un buen maquilla en verano

Es por este motivo, que si estás buscando un buen maquillaje durante el verano, lo que recomienda el maquillador experto eslograr una buena fijación que aguante las condiciones del verano sin sacrificar la frescura y para esto; es fundamental que la piel esté bien preparada, ya que es un error pensar que la piel grasa no necesita hidratación en verano; utilizando capas muy finas de base de maquillaje para lograr así un sellado efectivo.

Por otro lado, el maquillador recomienda que se debe utilizar un primer matificante solo donde haga falta y una vez aplicada la base y el corrector; el consejo es aguardar unos segundos para que los productos puedan asentarse correctamente en la piel. A su vez, el especialista en maquillaje afirmó que en lugar de aplicar polvos de manera indiscriminada por toda el rostro, se recomienda una aplicación más localizada; ya que el método consiste en aplicar polvos traslúcidos ultrafinos.