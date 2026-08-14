5 diseños de piñatas caseras de Yoshi de Mario Bros; ideales para ls cumpleaños de los niños
Es uno de los personajes más queridos y así podrás crear unas lindas piñatas.
Uno de los videojuegos más populares de todos es ‘Mario Bros’ y es que con el paso de los años, logró trascender la pantalla y convertirse incluso en todo tipo de accesorios gracias a sus entrañables personajes. Desde su aparición hace algunas décadas en el videojuego de Nintendo, se ha ganado el cariño de muchos, al punto que se ha convertido en tendencia en decoración de cumpleaños infantiles, y por eso, te vamos a compartir cinco diseños de piñatas inspiradas en Yoshi, el dinosaurio.
Mario Bros es una serie de videojuegos de plataformas creada por Nintendo y que es protagonizada por su mascota, Mario y se trata de uno de los videojuegos más antiguos de todos, ya que se lanzó por primera vez en el año 1983 y que desde ese momento, ha ido evolucionando. Sin embargo, el éxito trascendió más allá del mundo gamer y ha llevado a que se hagan varias películas sobre este mundo.
Más allá que se pueda disfrutar de Mario Bros a través de videojuegos, se ha popularizado en el mundo de la decoración de cumpleaños infantiles, por lo que podremos encontrar a sus personajes en la temática elegida por cada niño, en pasteles y también en las piñatas. Pero, estos diseños estarán inspirados en otro de los personajes queridos de la franquicia y estamos hablando de Yoshi.
Qué necesitas para la piñata de Yoshi
Para todos los que no sepan, Yoshi es un dinosaurio de la franquicia de Mario Bros, quien además cuenta con su propio videojuego y se ha ganado el cariño de muchos niños. En este caso, te vamos a compartir los cinco diseños de piñatas para que hagas de este personaje y necesitarás de algunos materiales básicos como cartones, papel crepé de color verde, rojo, amarillo, blanco, fibrones, tijera, cuerda y silicona caliente.
@vuvaluzparty Piñata Yoshi- Mario Bros #PiñatMariobros #piñataYoshi ♬ som original - 𝖄𝖆𝖘𝖒𝖎𝖓
Diseños de piñatas de Yoshi
- Piñata de Yoshi encima del cubo de Mario Bros
- Piñata en forma de número con los colores del personaje y la imagen de Yoshi
- Piñata de Yoshi y encima Mario Bros
- Piñata de la silueta de Yoshi
4 diseños de piñatas de Yoshi de Mario Bros pic.twitter.com/ITG5HLuCVv— ShowMundial (@ShowmundialShow) August 12, 2026