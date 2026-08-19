Cómo hacer una piñata casera de la estrella de Mario Bros, ideal para los cumpleaños de los niños
Es uno de los diseños más fáciles de hacer y que les encantará a todos los niños.
Una de las franquicias más importantes de todas es ‘Mario Bros’ y es que ha logrado alcanzar una popularidad increíble gracias a su videojuego, pero además porque incluso ha llegado a la pantalla grande, trascendiendo generaciones y ser un personaje muy querido por muchos niños. Desde su aparición gracias a Nintendo en la década del ’80 es que se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles. En este caso, en lugar de una piñata clásica del personaje principal, te compartiremos cómo hacer una piñata de la estrella y que será fácil de hacer.
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Tal como lo mencionamos, ‘Mario Bros’ se ha convertido en una de las franquicias más importantes de todas y que no sólo es uno de los videojuegos más destacados de todos, sino que logrado llegar al cine y debido a sus películas, ha logrado atrapar a las nuevas generaciones que se sienten identificados con varios de los personajes.
Es tanta la popularidad de Mario Bros que incluso ha pasado a ser temática de decoración de cumpleaños infantiles y si hay algo que no puede faltar es la piñata, algo muy esperado por los más pequeños. Pero, no te compartiremos diseños de su personaje principal, sino que te dejaremos el paso a paso de cómo hacer una piñata de la estrellay a continuación te dejaremos los elementos que necesitas.
Elementos para la piñata de estrella de Mario Bros
- Cartón grueso
- Cartón flexible
- Papel crepé amarillo
- Hojas o foami
- Cinta de enmascarar
- Silicona o engrudo
- Tijeras
- Cuerda resistente
@_pinateriaeios
Piñata estrella mario paper ⭐🎀♬ Mario like action game 2 - Jun Takahashi
Cómo hacer la piñata de estrella de Mario Bros
- Cortar las caras principales, donde tendrás que dibujar y cortar dos estrellas idénticas de 5 puntas en el cartón grueso y asegurarte que queden simétricas
- Cortar las tiras largas de cartón flexible de 12 a 15 cm de ancho y son las que definirán el grosor de la piñata y unirlas siguiendo el borde de las estrellas
- Perforar la tira de cartón superior y pasar una cuerda resistente rodeando toda la estructura interna por debajo y evitará que la piñata se desprenda con facilidad
- Decorar la piñata con papel crepé amarillo y hacer pequeños flecos en los bordes y luego aplicar pegamento en el cartón iniciando desde la parte inferior hacia arriba y pegando las capas en tiras horizontales
- Dibujar en papel foami dos óvalos verticales alargados rectos para simular los ojos clásicos de Nintendo