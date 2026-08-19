Cómo hacer una piñata casera de la estrella de Mario Bros, ideal para los cumpleaños de los niños

Una de las franquicias más importantes de todas es ‘Mario Bros’ y es que ha logrado alcanzar una popularidad increíble gracias a su videojuego, pero además porque incluso ha llegado a la pantalla grande, trascendiendo generaciones y ser un personaje muy querido por muchos niños. Desde su aparición gracias a Nintendo en la década del ’80 es que se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles. En este caso, en lugar de una piñata clásica del personaje principal, te compartiremos cómo hacer una piñata de la estrella y que será fácil de hacer.

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Tal como lo mencionamos, ‘Mario Bros’ se ha convertido en una de las franquicias más importantes de todas y que no sólo es uno de los videojuegos más destacados de todos, sino que logrado llegar al cine y debido a sus películas, ha logrado atrapar a las nuevas generaciones que se sienten identificados con varios de los personajes.

Es tanta la popularidad de Mario Bros que incluso ha pasado a ser temática de decoración de cumpleaños infantiles y si hay algo que no puede faltar es la piñata, algo muy esperado por los más pequeños. Pero, no te compartiremos diseños de su personaje principal, sino que te dejaremos el paso a paso de cómo hacer una piñata de la estrellay a continuación te dejaremos los elementos que necesitas.

Elementos para la piñata de estrella de Mario Bros

Cartón grueso

Cartón flexible

Papel crepé amarillo

Hojas o foami

Cinta de enmascarar

Silicona o engrudo

Tijeras

Cuerda resistente

Cómo hacer la piñata de estrella de Mario Bros